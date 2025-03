Tropea si prepara alla Fiera dell’Annunziata: scattano misure straordinarie per la sicurezza e la viabilità. Ecco i percorsi alternativi

Tropea si appresta ad accogliere la tradizionale e molto sentita Fiera dell’Annunziata domenica 23 marzo. In vista dell’evento, che richiamerà come di consueto grande affluenza, il comandante della Polizia municipale, Domenico Papalia, ha emesso un’ordinanza contenente provvedimenti straordinari e temporanei in materia di traffico veicolare. L’obiettivo primario di tali misure è «garantire – si legge nel documento – elevati livelli di sicurezza stradale, sia in termini di safety che di security, in considerazione dei previsti flussi di persone». I divieti di sosta e transito imposti nel cuore della fiera sono «per tutte le categorie di veicoli, nonché il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, a partire dalle ore 17 di sabato 22 marzo e fino alle ore 24 di domenica», lungo le seguenti arterie urbane:

Via Libertà – nel tratto compreso tra l’intersezione con via Umberto I° e via Annunziata;

– nel tratto compreso tra l’intersezione con via Umberto I° e via Annunziata; Via Umberto I ;

; Via Don Mottola – nel tratto compreso tra l’intersezione con via Annunziata e la salita Rocca Nettuno;

– nel tratto compreso tra l’intersezione con via Annunziata e la salita Rocca Nettuno; Via Piave – nel tratto compreso tra l’intersezione con via Libertà e via Barone;

– nel tratto compreso tra l’intersezione con via Libertà e via Barone; Via Fazzari – nel tratto compreso tra l’intersezione con via Libertà e via Barone;

– nel tratto compreso tra l’intersezione con via Libertà e via Barone; Area antistante il Cimitero comunale.

Si segnala inoltre che, limitatamente alla via Regina Margherita, «è disposto il solo divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli».

Attivazione straordinaria della Ztl e percorsi alternativi garantiti

L’ordinanza prevede anche «l’attivazione straordinaria della Zona a traffico limitato (Ztl) ai varchi di via Libertà, via Carmine e via Marina Vescovado, dalle ore 19 di sabato 22 marzo fino alle ore 24 di domenica». Nonostante le restrizioni, il Comune ha precisato che «saranno assicurati percorsi alternativi per tutte le direzioni», Questo include anche i percorsi necessari a raggiungere i presidi di emergenza sanitaria e le Forze dell’ordine. Le vie individuate come percorsi alternativi sono: via Regina Margherita; viale Stazione; via del Soccorso; largo Grimaldi; via G. Tocco; via IV Novembre; viale Tondo VIII Traversa; via Ignazio Fazzari; via Campo Inferiore; via Giordano Bruno; Sp n. 522 – variante. Il Comune, in fine, «invita la cittadinanza e i visitatori alla massima collaborazione nel rispettare le disposizioni, al fine di garantire lo svolgimento della Fiera dell’Annunziata in un clima di sicurezza e serenità».