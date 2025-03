È di Monterosso la signora con i fiori gialli salutata da papa Francesco: «Grazie Santo Padre, torni presto tra noi» – VIDEO

«Non so che dire. Grazie, grazie, grazie, al Signore e al Santo Padre. Non pensavo di essere così “vista”. Doveva dare la benedizione e invece ha visto il mio fascio di rose. Gli auguro di guarire subito e tornare come prima tra noi». Sono queste le prime parole della signora Carmela Mancuso, la donna con i fiori gialli ringraziata da Papa Francesco, nella sua prima apparizione pubblica dopo sei settimane di ricovero. Carmela, 79 anni, è di Monterosso Calabro, nel Vibonese.

«Ringrazio tutti, vedo questa signora con i fiori gialli. Brava», aveva detto il pontefice affacciandosi da un balconcino dell’ospedale Gemelli. Grande l’emozione della signora vibonese, che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai media vaticani. I fiori poi sono stati consegnati al Pontefice.

«Sventolavo i fiori e ho visto che ha guardato solo me, non sono degna, no so cosa dire. Sono contentissima e sono emozionatissima», dice tra le lacrime la signora Mancuso. «È una grazia, non so cosa dire – ribadisce – ho un mondo di emozioni che non so esprimere a parole. Non pensavo di arrivare a questo punto ed essere all’attenzione del Santo Padre»