Il Comune di Tropea e il Vela Club insieme per promuovere la cultura marinara: varato il programma 2025 tra sport, cultura e didattica

La “Scuola di vela” del Club al Porto di Tropea, foto di repertorio

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha deliberato la concessione del patrocinio gratuito all’Asd Vela Club Tropea, dopo una formale richiesta per le attività che l’associazione realizzerà nel corso del 2025. L’Asd Vela Club Tropea ha presentato un programma di eventi che spaziano dalle competizioni sportive alle iniziative di promozione del territorio e della cultura marinara. Le attività per le quali è stato concesso il patrocinio e che costituiscono il programma per l’anno 2025 sono le seguenti:

Trofeo Città di Tropea “IV Memorial Franco Trungadi” : regate di circolo inserite nel circuito Fiv Sesta Zona, previste per il 15/16 marzo, 26/27 aprile e 10/11 maggio ;

Giornata del mare e della cultura marinara : iniziativa istituzionalizzata dal ministero della pubblica Istruzione e della Guardia costiera, finalizzata a promuovere l'amore e il rispetto per il mare, in programma per l' 11 aprile ;

: iniziativa istituzionalizzata dal ministero della pubblica Istruzione e della Guardia costiera, finalizzata a promuovere l’amore e il rispetto per il mare, in programma per l’ ; “La vela Latina: ritorno al passato III ed.” : manifestazione organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Asd. Latina Sez. Catona (RC), volta a far conoscere le vele d’epoca nel territorio. L’evento prevede la partecipazione di circa 10 imbarcazioni d’epoca ormeggiate ed esposte presso il Porto di Tropea, che si sfideranno in tre veleggiate per l’assegnazione del terzo “Trofeo di Vela Latina”, in programma per il 14/15 giugno ;

"Vela day": manifestazione istituzionalizzata dalla Federazione italiana vela, dedicata agli studenti di ogni ordine e grado.

Le iniziative proposte dall’Asd Vela Club di Tropea, per il Comune «favoriscono l‘integrazione dell’associazione nel tessuto sociale del territorio, sia attraverso attività socio-culturali e sportive, sia attraverso attività didattiche, grazie al progetto “Scuola vela” realizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Tropea».