Zambrone promuove la cultura con il progetto “Comune-Scuola-Teatro”: 7 biglietti gratuiti per lo spettacolo di Arturo Brachetti a Cosenza

La manifestazione giunta alla sesta edizione mira a premiare l'eccellenza scolastica. Previsto anche un servizio di trasporto gratuito verso il teatro Politeama per lo spettacolo in cartellone il 26 marzo

Il Comune di Zambrone continua a investire nella cultura e nell’istruzione dei giovani con la sesta edizione del progetto “Comune-Scuola-Teatro”. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, coinvolge gli studenti della scuola secondaria di primo grado e mira a premiare l’eccellenza scolastica attraverso l’accesso al teatro. La giunta comunale ha infatti istituito borse di studio per gli alunni che si sono distinti per meriti scolastici. In particolare, sono stati messi a disposizione 7 biglietti di platea per assistere alla rappresentazione teatrale “The Legend of Quick-Change” di Arturo Brachetti, che si terrà il 26 marzo sl Teatro “Politeama” di Catanzaro. I biglietti sono così ripartiti: due per ogni classe e uno per il docente accompagnatore. L’amministrazione comunale guidata da Corrado L’Andolina, ha inoltre previsto un servizio di trasporto gratuito per tutti gli allievi che desiderano partecipare all’evento, nonché per i genitori e i cittadini interessati, fino ad esaurimento dei posti disponibili. «Questa iniziativa – hanno fatto sapere dal Municipio – sottolinea l’impegno del Comune nel favorire l’accesso alla cultura e nel coinvolgere l’intera comunità».

Per garantire l’organizzazione logistica dell’evento, il Comune ha provveduto all’affidamento diretto del servizio di trasporto alla ditta Brosio Tour srl per un preventivo di spesa di 539,00 euro iva inclusa, «risultato il più vantaggioso tra quelli pervenuti» all’Ente. L’iniziativa “Comune-Scuola-Teatro” si conferma così per l’Ente un «importante strumento per avvicinare le nuove generazioni al mondo del teatro e della cultura, arricchendo il loro percorso formativo con esperienze significative al di fuori delle aule scolastiche. La sinergia tra il Comune e la scuola di Zambrone dimostra ancora una volta l’impegno della comunità verso la crescita integrale dei suoi ragazzi».