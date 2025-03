Salva la tua lingua locale, la scuola De Amicis di Vibo conquista la menzione d’onore nell’ambito del progetto targato Unpli

«La scuola Primaria “De Amicis” di Vibo Valentia ha ricevuto una prestigiosa Menzione d’onore per la partecipazione al progetto “Salva la tua lingua locale”, promosso dall’Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) d’intesa con il ministero dell’Istruzione e del merito in armonia con la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale». A darne notizia è il dirigente scolastico, Alberto Filippo Capria. «I docenti e gli alunni delle classi quinte della scuola hanno partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa “Salva la tua lingua locale”, ideando un testo originale che hanno successivamente musicato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale».

«Questa attività – prosegue la nota del dirigente scolastico – ha rappresentato non solo un’importante occasione di riflessione sulla preservazione delle lingue locali, ma anche un innovativo esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata in ambito educativo per stimolare la creatività e facilitare l’apprendimento. I bambini hanno potuto esplorare il potenziale dell’ia nel campo della musica, creando un’opera che unisce l’arte tradizionale con le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica. Il canto, scritto in vernacolo, è un inno alla bellezza della Calabria e della sua gente».

«La lingua locale non è solo una forma di comunicazione, ma è un patrimonio che definisce l’identità di un popolo – ha dichiarato la professoressa Anna Pacifico, coordinatrice del progetto – e partecipando a questa iniziativa abbiamo cercato di sensibilizzare i ragazzi a comprendere l’importanza di mantenere vive le tradizioni linguistiche, senza rinunciare al mondo globale in cui viviamo. È fondamentale infatti – ha poi sottolineato la docente – che le nuove generazioni non dimentichino le proprie radici e progetti come questo sono il segno di una scuola che guarda al futuro senza dimenticare il passato».

La scuola “De Amicis”, conclude poi la nota stampa, «desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Pro Loco di Vibo Valentia e al suo presidente, Michele Catania, e a Giusi Fanelli, past president della Pro Loco Vibo Città e membro del Collegio dei probiviri dell’Unpli per il supporto e l’entusiasmo con cui hanno accolto e diffuso il progetto “Salva la tua lingua locale».