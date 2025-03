Letture che uniscono e laboratori creativi alla Biblioteca di Filadelfia, il sindaco: «Un dono che arricchisce l’intera comunità»

«La Festa del Papà a Filadelfia quest’anno è stata una ricorrenza ancora più speciale». È quanto rendono noto in un comunicato stampa i componenti del Comitato della Biblioteca di Filadelfia e le volontarie di “Nati per leggere” di Vibo Valentia. Per l’occasione, il gruppo ha fatto sapere di aver «organizzato un evento strutturato con letture ad alta voce che hanno incantato tanti bambini e i loro genitori. È stato un momento magico, che ha riunito famiglie e creato ricordi preziosi». “Nati per leggere” (Npl) «è molto più di un semplice programma nazionale di promozione della lettura. È un faro di luce per le famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione culturale pediatri, dal Centro per la salute del bambino Onlus e dall’Associazione italiana biblioteche. Dal 1999, Npl ha diffuso il suo messaggio di amore per la lettura in oltre 2000 Comuni italiani e dal 2010 “illumina” anche Vibo Valentia».

Le attività di lettura condivisa che “Nati per leggere” propone gratuitamente alle famiglie, prosegue il comunicato stampa, «sono un dono prezioso che nutre la mente dei più piccoli e arricchisce il cuore dei genitori. Leggere ad alta voce è come aprire una porta magica: crea l’abitudine all’ascolto, allunga i tempi di attenzione, suscita il desiderio di imparare a leggere e offre un’esperienza straordinaria per adulti e bambini. È un balsamo che calma, rassicura e consola, rafforzando il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta. Le letture ad alta voce, insieme ai tanti eventi di promozione della lettura, sono state e continuano a essere un nucleo pulsante di aggregazione, un focolare di crescita intellettiva ed emotiva per i piccoli lettori di domani e per le loro famiglie. Un luogo dall’atmosfera incantato in cui immergersi totalmente».

La presidente della Biblioteca di Filadelfia, Mariarosa Anello, che «ha fortemente creduto in questo evento», ha manifestato una «gioia immensa per aver trasformato le Sale di lettura in un meraviglioso arcobaleno di colori e allegria, dove i bambini, con la loro vivace curiosità e attenzione, hanno portato una ventata di magia. Questo è stato lo spirito vibrante che ha inondato la Biblioteca». Un pomeriggio intenso e coinvolgente, dunque, «culminato in un laboratorio creativo durante il quale i piccoli uditori, con l’aiuto delle unità, volontarie di Npl, hanno dato vita a piccoli capolavori per esprimere l’amore sconfinato verso i loro papà. Sorrisi radiosi, passeggini e bambini che gattonavano qua e là hanno animato lo spazio, mentre la referente Npl per la provincia di Vibo Valentia, Katia Rosi, dava vita alle sequenze del libro “Papà-isola” di Émile Jadoul, edito da Babalibri».

Anche il sindaco Anna Bartucca, continua la nota, «ha assistito all’evento e ringraziato tutti gli organizzatori per il tanto impegno e la passione profusi. La prima cittadina ha evidenziato la validità del progetto, sottolineando come l’iniziativa incida positivamente sulla comunità stimolando cultura e coesione sociale, soprattutto fra le nuove generazioni».

«È stato – ha poi dichiarato il sindaco – un evento speciale che ha reso la giornata ancora più significativa per tanti bambini e genitori. La dedizione di “Nati per leggere”, nel promuovere la lettura e nel creare occasioni di condivisione e crescita culturale, è un dono che arricchisce tutta Filadeflia. Rafforza, soprattutto, il legame tra generazioni, offrendo ai piccoli opportunità di crescita e agli adulti il piacere di condividere le emozioni dello stare ad ascoltarli».