Il Comune di Tropea istituisce l’Albo dei volontari civici: ecco chi si può iscrivere e il regolamento

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha approvato il Regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di Volontariato civico comunale, volto a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini e a promuovere forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica. Il regolamento istituisce formalmente l’Albo dei singoli volontari civici del Comune di Tropea, uno strumento volto a riconoscere e valorizzare l’azione spontanea e gratuita dei cittadini animati da spirito di partecipazione e solidarietà. L’iscrizione all’Albo, suddiviso per ordine alfabetico e per ambiti di attività, è aperta a tutti i cittadini di età non inferiore ai 16 anni in possesso dei requisiti richiesti, tra cui l’idoneità psico-fisica e l’assenza di condanne penali ostative. Anche i cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili possono partecipare, purché idonei allo specifico servizio.

L’ambito di intervento del volontariato civico è vasto e comprende diverse aree di pubblico interesse di competenza comunale:

Sociale, socio-sanitaria ed educativa: sostegno a forme di disagio ed emarginazione sociale;

sostegno a forme di disagio ed emarginazione sociale; Civile: tutela e miglioramento della qualità della vita, protezione dei diritti, tutela dell’ambiente e del paesaggio;

tutela e miglioramento della qualità della vita, protezione dei diritti, tutela dell’ambiente e del paesaggio; Culturale: promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, attività ricreative, sportive e turistiche;

promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, attività ricreative, sportive e turistiche; Manutenzione e cura del territorio: pulizia di strade e spazi pubblici, manutenzione aree giochi;

pulizia di strade e spazi pubblici, manutenzione aree giochi; Servizi collaborativi e supporto: distribuzione pasti, attività presso la biblioteca comunale.

La qualità di volontario, è stato specificato nella delibera, è «incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’Ente», garantendo così che i volontari «non sostituiscano il personale comunale ma collaborino» per arricchire la qualità dei servizi ed è «svolto in forma volontaria e gratuita e non può in alcun modo essere retribuita». A valutare le candidature pervenute al Comune sarà il responsabile dell’Area amministrativa. Successivamente, per l’avvio di specifiche attività, saranno elaborati progetti proposti dall’amministrazione comunale (ora sostituita dalla Commissione straordinaria in seguito allo scioglimento dell’Ente per infiltrazioni mafiose) e approvati dalla giunta (le cui veci ora sono fatte dai commissari che reggono il Comune). I volontari idonei saranno poi individuati consultando l’Albo e saranno convocati per un colloquio. L’adesione al progetto sarà formalizzata con la sottoscrizione di una convenzione che ne disciplina i dettagli organizzativi.

Il regolamento disciplina anche il rapporto tra volontario e amministrazione, specificando che non sussiste alcun obbligo giuridico di prestare attività né alcuna relazione tra prestazione e retribuzione. Il Comune si impegna a fornire coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per i volontari effettivamente impiegati. Ai volontari saranno inoltre fornite informazioni sui rischi relativi alle mansioni e sarà garantita una formazione specifica.

I doveri del volontario, è stato ancora specificato, «lo svolgimento dei compiti con la massima diligenza, il rispetto degli orari, la corretta condotta verso tutti e la comunicazione tempestiva di eventuali assenze». Inoltre, l’amministrazione si riserva la facoltà di «sospendere o concludere la collaborazione in caso di mancanza dei requisiti, comportamenti dannosi o violazioni di Legge». Con questa iniziativa, il Comune di Tropea si pone l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale e promuovere una partecipazione più attiva dei cittadini alla vita della comunità.