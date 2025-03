Giochi d’acqua in piazza Municipio: le prove degli zampilli che saranno la gioia dei bambini e la dannazione di genitori e nonni -VIDEO

Che il progetto della nuova piazza Martiri d’Ungheria prevedesse anche dei giochi d’acqua l’aveva ricordato lo stesso assessore comunale ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone. Come dire: tempo al tempo. E ora il tempo è arrivato, anche se si è trattato, per adesso, solo di una prova. Così, ieri e oggi sono molti i vibonesi rimasti sorpresi dagli 11 zampilli che si innalzano direttamente dal selciato in uno degli angoli dell’emiciclo. C’è chi ha apprezzato, chi ha criticato con decisione e chi ancora si riserva il giudizio finale, visto che soltanto d’estate sarà possibile apprezzare (o bocciare) i giochi d’acqua. Di certo piaceranno ai bambini, che saranno inevitabilmente attirati dagli spruzzi. Forse meno felici saranno genitori e nonni, che dovranno fare i conti con questa “calamita” irresistibile per i più piccoli.

«Diciamo che è qualcosa di moderno, che forse non si adatta moltissimo a piazza Municipio – commenta il sindaco Enzo Romeo –, ma dobbiamo anche accettare ciò che il progettista aveva definito. In realtà, gli zampilli d’acqua rendono meno monotona una piazza che, secondo me è una spianata senz’anima».

Giudizio tranciante quello di Romeo, ma non certo una novità, visto che in diverse occasioni il primo cittadino ha espresso il suo giudizio negativo sul risultato finale dell’intervento di rigenerazione urbana finanziato con un milione di euro del Pnrr e progettato nel corso della scorsa consiliatura.

«D’estate – continua il sindaco – sarà rinfrescante per qualche bambino più discolo e ci sarà da lavorare per le mamme e i nonni che dovranno tenerli a bada».

Contrastanti anche i pareri dei cittadini che abbiamo intervistato durante le prove delle nuove fontane. Alcuni parlano di piazza “snaturata” rispetto alla vecchia architettura, altri invece si dimostrano più aperti e disposti al cambiamento. Molti per ora lasciano il giudizio sospeso, in attesa che i giochi d’acqua vengano messi in funzione definitivamente, nella speranza che, come spesso accade, il tutto non duri giusto il tempo di qualche polemica.