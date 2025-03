L’Istituto comprensivo Don Mottola di Tropea-Ricadi eccelle ai Giochi matematici del Mediterraneo: pioggia di successi

Un trionfo di numeri e logica per l’Istituto comprensivo “Don Mottola” di Tropea-Ricadi, si è distinto alla finale d’area dei Giochi matematici del Mediterraneo, svoltasi nella sede del liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria. Tre studenti hanno conquistato il gradino più alto del podio: Elena Carone (terza media), Paolo Rombolà (quinta elementare) e Ginevra Romano (terza elementare). La competizione, organizzata dall’Accademia italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guido” (Aipm), ha visto la partecipazione di 1.046 Istituti scolastici, di cui 25 stranieri, e ha messo alla prova le abilità matematiche e logiche di studenti di ogni età.

L’Istituto di Tropea-Ricadi ha brillato anche per il numero di allievi saliti sul podio: Gioele Gargano (terza elementare), Thomas Muscia (quarta elementare), Gabriel Ferroso (quinta elementare) e Javier Luna España (prima media) hanno conquistato rispettivamente il terzo, secondo e terzo posto nelle loro categorie. «Un risultato frutto dell’impegno dei ragazzi e del lavoro dei referenti, i professori Giuseppe Rombolà e Cristina Anello – ha sottolineato il dirigente scolastico Francesco Fiumara -. Elena e Paolo frequentano la scuola di Santa Domenica di Ricadi, mentre Ginevra è alunna della primaria di Ricadi centrale».

I tre vincitori si preparano ora per la finale nazionale, che si terrà a Palermo il 18 maggio. Un’occasione per mettere alla prova il loro talento e per dimostrare ancora una volta l’eccellenza dell’Istituto comprensivo “Don Mottola” nel campo della matematica. La XV edizione dei Giochi matematici del Mediterraneo conferma inoltre l’obiettivo dell’Aipm: «Avvicinare i giovani alla matematica attraverso sfide stimolanti e promuovere l’eccellenza didattica in tutta Italia».