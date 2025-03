Mileto, Domenico Pontoriero è il nuovo presidente dell’Avis comunale

È Domenico Pontoriero il nuovo presidente dell’Avis comunale di Mileto. La nuova guida subentra all’uscente Aldo Angillieri, il quale comunque rimane all’interno del direttivo con la carica di consigliere. Ad eleggere il nuovo presidente, gli stessi componenti del nuovo consiglio d’amministrazione, oltre ad Angillieri composto da Domenica Loiacono (vicepresidente vicario), Francesco Luciano Politi (vicepresidente), Maria Grazia Giordano (segretaria), Caterina Furci (tesoriera), Fabian Cirianni, Sandra Costantini, Maria Fogliaro, Ylenia Greco, Giuseppe Lascala. Il nuovo Addetto alla Contabilità e al Bilancio sarà, invece, l’esperto commercialista Francesco Rosario Calzone. «Da oggi – dichiara il nuovo presidente dell’Avis comunale di Mileto – inizia un nuovo capitolo, sostenuto da chi in questi anni ha dato molto all’associazione. In particolare intendiamo coltivare rapporti di sinergia con le scuole locali e dei comuni limitrofi, effettuando interventi di sensibilizzazione nei confronti degli alunni. Un ringraziamento va da parte nostra a tutti i coloro che con le loro donazioni permettono alla nostra Avis di svolgere il delicato compito della raccolta del sangue, in forma volontaria, anonima e gratuita. L’obiettivo che ci prefiggiamo – aggiunge – è di trovare nuovi donatori per continuare a garantire la raccolta di sangue in favore dei malati, coinvolgimento in particolare i giovani, punto di forza dell’Avis. Ma anche di intervenire nell’ambito della prevenzione con screening gratuiti. Essere donatore, non è solo un atto altruistico ma anche di amore nei confronti di se stessi grazie al controllo medico specifico che viene effettuato ad ogni donazione e generale a cadenza annuale». In conclusione il neo presidente dell’Avis rivolge un ringraziamento al comitato elettorale presieduto da Alberto Zanattini e composto anche da Pasquale Zagari e Francesco Cirianni, al presidente uscente Angillieri «per il prezioso contributo dato negli ultimi otto anni, durante cui l’associazione ha avuto modo di crescere con nuove iniziative e nuovi progetti per promuovere l’importanza del dono di sangue», e ai consiglieri uscenti «per l’apporto che hanno dato nello scorso mandato». Agli amici del nuovo direttivo, infine, «l’augurio di uno stimolante e proficuo lavoro».