Vazzano, si rinnova il Consiglio direttivo della Pro loco ragazzi: Arianna Moscato eletta presidente

Si sono tenute ieri sera le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della Pro loco dei ragazzi a Vazzano. Il sodalizio punta a coinvolgere i giovani nella valorizzazione del paese. Nelle settimane precedenti alle elezioni, i ragazzi hanno dato vita a degli incontri per stabilire insieme il percorso da tracciare e continuare a lavorare uniti per il piccolo borgo di Vazzano, tenendo vive iniziative e tradizioni.

Gli eletti

Si rinnova dunque l’organigramma e che vede, in virtù delle preferenze manifestate, Arianna Moscato presidente, coadiuvata da Elisa Grimaldi, quest’ultima nelle vesti di vice-presidente. Folto il gruppo dei consiglieri: Asia Maida, Francesca Scidà, Stefano Gambino, Vincenzo Maida, Francesca Caloiero, Giuseppe Moscato, Iris Villì e Serena Maida. Il gruppo, con tanta voglia di fare, lavora al fianco e in sinergia con la Pro loco “dei grandi” con il solo scopo di portare migliorie al paese. Ecco l’augurio della Pro Loco, con le parole del presidente Domenico Caloiero: «Ai nostri ragazzi l’augurio di continuare il viaggio intrapreso e crescere insieme con gioia e la serenità che serve per portare avanti determinati valori». Camminare con lo stesso passo dunque, esclusivamente per il bene di Vazzano.