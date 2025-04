Comune di Vibo, potenziata l’app smart che permette ai cittadini di accedere ai servizi e inviare segnalazioni

L’ultima novità lanciata dal Comune capoluogo è l’app ”Vibo Valentia smart’‘, un nuovo servizio rivolto ai cittadini che è possibile trovare in tutti gli store online sia per Android che Iphone. Ad annunciarlo, l’assessore alle innovazioni tecnologiche e digitalizzazioni, Luisa Santoro che ne ha messo in evidenza le caratteristiche: «L’abbiamo resa efficace, funziona con rapidità, permette di entrare in contatto con l’amministrazione comunale quasi in tempo reale». L’assessore, inoltre, ha ricordato che già qualche mese fa, esattamente da settembre 2024, l’app è stata integrata, su sua indicazione, dal servizio segnalazioni che prima mancava in termini di riscontro effettivo.

Leggi anche ⬇️ Dal pagamento delle multe alle rette per l’asilo, attivo al Comune di Vibo il portale Pago Pa

«Abbiamo implementato il servizio con personale appositamente incaricato di riconoscere la natura

delle segnalazioni e provvedere a smistarle agli uffici competenti – prosegue l’assessore Santoro –

e i riscontri sono arrivati, con un notevole incremento delle risposte positive alle segnalazioni

inoltrate». Cruciale, ora la diffusione del servizio affinché: «I cittadini vibonesi

prendano coscienza della qualità che possono ottenere usufruendo di un servizio gratuito che

permette loro di interloquire con gli uffici comunali direttamente dal proprio cellulare».

In chiosa l’assessore Santoro ha ribadito: «Abbiamo questo vantaggio dato dalle nuove tecnologie digitali, è a

disposizione dei cittadini e sarebbe un grave errore non utilizzarlo a loro vantaggio. Insomma, il

Comune va verso i cittadini e non più il contrario, agevolando l’interlocuzione e l’efficace

risoluzione dei disservizi. Naturalmente, maggiore e più ampio sarà l’uso da parte della

cittadinanza, maggiore e più efficace sarà il risultato».