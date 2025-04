A Jonadi nasce il laboratorio innovativo “English Music Lab” rivolto ai più piccoli

L’iniziativa è promossa dal Comune in sinergia con “Armus Lab Aps”. Previsto un percorso gratuito per l’apprendimento della lingua inglese e della musica

Nasce a Jonadi il percorso educativo gratuito rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni iscritti alla locale scuola dell’infanzia. L’iniziativa vien promossa dal Comune in collaborazione con Armus Lab Aps, associazione attiva nel campo dell’educazione musicale e della formazione accademica e pre-accademica. Si tratta, nello specifico, di un laboratorio innovativo “English Music Lab” che unisce l’apprendimento della lingua inglese all’esperienza musicale, in un contesto ludico, creativo e stimolante. Il progetto prevede 10 appuntamenti gratuiti, in programma nei mesi di aprile e maggio, condotti da operatori educativi qualificati, con esperienza nell’insegnamento della lingua inglese e nella didattica musicale per la prima infanzia. L’obiettivo è di favorire nei bambini lo sviluppo linguistico e musicale attraverso giochi, canzoni, movimento, strumenti musicali e momenti di interazione guidata.

«L’approccio adottato – affermano i promotori dell’iniziativa – sarà quello ludico-didattico, riconosciuto come uno dei più efficaci nella fascia d’età prescolare. Attraverso il gioco e la musica, i bambini entreranno in contatto con la lingua inglese in modo naturale e divertente, sviluppando capacità di ascolto, memorizzazione, pronuncia e comprensione, insieme a competenze relazionali ed espressive. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di Jonadi di investire nell’educazione dei più piccoli, offrendo gratuitamente alle famiglie che hanno scelto di investire nella scuola del territorio un’opportunità di crescita e arricchimento culturale». Palese la soddisfazione del sindaco Fabio Signoretta, il quale, dal canto suo, ci tiene a sottolineare l’importanza di esperienze educative come queste, «accessibili, inclusive e innovative già a partire dalla scuola dell’infanzia, con un’attenzione particolare ai linguaggi universali come la musica e l’apprendimento delle lingue». A lui fa eco l’assessore all’Istruzione Nicolina Corigliano, che a sua volta evidenzia «come progetti di questo tipo contribuiscano a valorizzare il potenziale di ciascun bambino, sostenendo la scuola con strumenti e contenuti originali e stimolanti». Tutte le informazioni utili e i contatti per effettuare l’iscrizione gratuita sono già oggi disponibili sui canali social e istituzionali del Comune di Jonadi e di Armus Lab Aps.