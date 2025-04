Viabilità, dissesto idrogeologico e scuole: la Pro Loco di Vibo Marina incontra il presidente Provincia

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, e una delegazione della Pro Loco Aps di Vibo Marina, composta dal presidente Enzo De Maria e dal consigliere Andrea Mamone. «L’incontro – hanno fatto sapere De Maria e Mamone in un comunicato stampa – ha rappresentato un’importante occasione di dialogo per affrontare le problematiche che affliggono la comunità di Vibo Marina, la quale, nonostante sia la più popolosa della provincia e si orienti verso un’economia del mare sostenibile, si sente spesso trascurata nei tavoli istituzionali». La Pro Loco ha espresso «preoccupazione per i bisogni legittimi dei cittadini», evidenziando le «carenze in opere e servizi pubblici essenziali», come locali scolastici, postazioni socio-sanitarie e strade sicure e funzionali. Durante il confronto, sono stati discussi alcuni temi cruciali, in particolare il «dissesto idro-geologico del territorio di Vibo Marina, che va dalla collina al mare».

In merito a questo, la Provincia ha confermato la sua «disponibilità ad attuare interventi di messa in sicurezza del fosso Calzona-Rio Bravo, attraverso la realizzazione di nuovi attraversamenti stradali e ferroviari». Inoltre, si è fatto riferimento a un «ulteriore intervento previsto dal Comune, che prevede la realizzazione di altri 13 attraversamenti». Un altro punto focale dell’incontro è stato la «situazione delle strade provinciali che collegano Vibo Marina, Bivona e Porto Salvo». È stata sollevata l’urgenza di «riprendere e completare i lavori della bretella provinciale che collega la statale 18, nei pressi della stazione di Vibo-Pizzo, alla strada provinciale 5, nota come “Strada del mare”».

Questa opera, bloccata da anni a causa di vicende giudiziarie, ha finalmente visto avviate le procedure per le verifiche geologiche, con carotaggi e collaudi già effettuati. «Il presidente L’Andolina ha mostrato interesse per le problematiche esposte – hanno fatto sapere dalla Pro Loco -, riconoscendo l’importanza di tali opere per soddisfare le attese dei cittadini e per stimolare l’economia locale. Ha assicurato che, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, gli interventi saranno seguiti e completati, mantenendo alta l’attenzione anche sul territorio costiero di Vibo Marina».