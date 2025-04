Nuova stazione dei carabinieri a Limbadi, il plauso dell’associazione ConDivisa

“L’inaugurazione della Stazione dei carabinieri di Limbadi è un momento solenne che ci riempie di orgoglio e di gratitudine”. È quanto dichiara l’avvocato Rosalia Staropoli, presidente dell’associazione ConDivisa – Sicurezza e Giustizia. “Da cittadina di Limbadi esprimo la mia riconoscenza a tutti coloro che hanno reso possibile la restituzione dell’ immobile a noi cittadini. La nuova sede della Stazione dei carabinieri di Limbadi, primo presidio di legalità sul territorio, diventi simbolo di riscatto per i lavoratori onesti, stanchi e martoriati dalla prepotenza dell’illegalità, dalla rassegnazione e dalla solitudine. La presenza dello Stato è importante anche dopo che i riflettori si spengono, i testimoni e i collaboratori di giustizia non devono essere lasciati soli, i cittadini che denunciano devono avere risposte concrete e immediate. La sicurezza partecipata diviene possibile solo se dall’altra parte si trova ascolto”.