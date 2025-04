«Un gesto d’amore che può cambiare una vita», anche a Vibo Valentia le uova di Pasqua Ail

«Un uovo Ail è molto più di un regalo. È un gesto d’amore che può cambiare una vita». Parola dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma che anche quest’anno mette a disposizione le sue uova di Pasqua, simbolo di solidarietà, speranza e amore per la vita. Il 4, 5 e 6 aprile sarà possibile trovarle nelle piazze e negli esercizi commerciali aderenti di Reggio Calabria e Vibo Valentia, grazie all’impegno instancabile dei volontari Ail della sezione di Reggio Calabria.

«Ogni uovo Ail, al cioccolato al latte o fondente, non è solo un dono goloso – riferiscono i promotori dell’iniziativa -. È un gesto che sostiene chi combatte una battaglia difficile, spesso silenziosa, contro malattie ematologiche che colpiscono adulti e bambini. È una carezza per il paziente, è un aiuto concreto alla ricerca, è una mano tesa alle famiglie. Con una donazione minima di 15 euro, puoi fare la differenza. Ogni uovo porta con sé il logo Ail, marchio di un impegno lungo 55 anni a fianco dei più fragili: perché ogni paziente con tumore del sangue ha un sistema immunitario compromesso, e ogni piccolo aiuto può fare la differenza».

I fondi raccolti con le uova Ail sostengono tre grandi pilastri: la ricerca scientifica – ossia finanziamento di borse di studio, laboratori, materiali di consumo e posti per giovani ricercatori; i centri ematologici – contributo alla realizzazione e ristrutturazione di reparti e ambulatori, all’acquisto di attrezzature e al sostegno del personale sanitario; l’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie –cure a domicilio con equipe specialistiche, accoglienza gratuita nelle Case Ail, supporto psicologico, e il rimborso dei viaggi per raggiungere i centri di cura.

«Negli ultimi anni, grazie alla continua ricerca – spiega ancora la nota diffusa dall’Associazione -, sono stati fatti passi da gigante: terapie sempre più efficaci e mirate, come l’immunoterapia con CAR-T e il trapianto di cellule staminali, stanno cambiando la vita di molti pazienti. Ma per tanti altri, il cammino è ancora lungo. Ed è per loro che serve il tuo aiuto. Con un uovo Ail, non solo celebri la Pasqua: accendi la speranza, sostieni la scienza, regali un sorriso a chi ne ha più bisogno. Per conoscere tutti i punti vendita e le attività della sezione locale, visita il sito: https://www.ailreggiocalabria.it/uova-di-pasqua-2025/».