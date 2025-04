Cipolla rossa e ‘nduja tra i protagonisti del 3° concorso nazionale di cucina all’Alberghiero di Tropea

Si svolgerà domani, a partire dalle ore 9:00, la terza edizione del concorso enogastronomico nazionale di cucina nelle sale dell’Istituto alberghiero di Tropea. Al centro della competizione che coinvolgerà diverse scuole sia del territorio regionale che nazionale, ci sono le eccellenze del territorio, come la cipolla rossa di Tropea, il pecorino del Poro, i fagioli di Caria, la ‘nduja di Spilinga. Il concorso, spiegano gli organizzatori, si pone il principale obiettivo di diffondere alcuni concetti chiave per declinare il territorio nelle sue principali vocazioni che coniugano turismo e ristorazione, mettendo in evidenza il ruolo fondamentale della gastronomia nella sua doppia identità di tradizione aperta all’innovazione, associando le vocazioni del territorio al processo di apprendimento degli studenti.

L’intento, si legge in un comunicato stampa, è quello di «mettere insieme le diverse esperienze e le passioni che coniugano la cucina quando la storia di un prodotto si racconta nel piatto, per esaltarne l’opera di cui protagonisti sono l’imprenditore agricolo ed il cuoco, che si portano dentro il rispetto e l’amore per la terra e per il cibo che si declina nell’humanitas. Il cibo infatti diventa cultura quando dialoga con le esperienze maturate nel corso dei secoli dagli uomini per trasformarsi in tradizione e racconto conviviale». A presiedere la giuria del concorso gli chef Agostino Bilotta, Giuseppe Calì, i maitre Luciano Budriesi ed Enzo Pezzone e da Pierpaolo Giordano, responsabile del piano di azione locale di GAL terre vibonesi.