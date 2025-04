Stefanaconi, proposta l’intitolazione di una strada o una piazza al sociologo Joseph Lopreato

Intitolare una via o una piazza di Stefanaconi al professore Joseph Lopreato. È la proposta che Raffaele Arcella, ex vice sindaco di Vibo Valentia, ha avanzato alla Commissione straordinaria che regge il Comune dopo il commissariamento per presunte infiltrazioni mafiose. «Joseph Lopreato – scrive Arcella – nato a Stefanaconi il 13 luglio del 1928 e morto ad Austin (Texas) nel 2015, è tra i più apprezzati sociologi degli Stati Uniti e non solo», è scritto nella motivazione. L’illustre cittadino «ha insegnato in diverse università americane e straniere ed, in Italia, a seguito di uno scambio culturale tra il nostro Ministero dell’Istruzione e quello degli Stati Uniti, ha, per qualche anno, insegnato Sociologia all’Università di Roma ed in quella della Calabria.

È stato ricercatore sull’applicazione della logica matematica a vari problemi sociologici alla Yale University, la terza più antica istituzione di istruzione superiore degli Stati Uniti d’America. Ha pubblicato, in diverse lingue, una dozzina di libri e monografie nel campo della teoria e della ricerca sociologica. Con la pubblicazione nel 1984 di Human Nature and Biocultural Evolution, ha delineato una teoria della natura umana, vista come un insieme di predisposizioni comportamentali geneticamente programmate ed una teoria dell’evoluzione bioculturale. Joseph Lopreato negli 60 ha scelto, come comunità campione del Mezzogiorno d’Italia, Stefanaconi, il suo paese, per uno studio promosso dall’Isveimer sui mutamenti storici relativi al fenomeno dell’emigrazione. A distanza di quasi settant’anni, con il rinnovato interesse per gli studi di comunità, che ha indotto ad una rilettura delle maggiori ricerche svolte nel Mezzogiorno durante gli anni 50 e 60, il “rivisting” si è focalizzato proprio sul lavoro di Joseph Lopreato “Peasants No More” tradotto in diverse lingue. In Italia è. “Non più contadini” edito da Edizioni Scientifiche di Napoli». Joseph Lopreato ha sempre tenuto vivi i legami con il suo paese natale. «Puntuali – prosegue Arcella – erano i suoi ritorni a Stefanaconi dove amava vivere momenti di convivialità, indistintamente, con tutti i suoi compaesani». Alla luce di tutto ciò la richiesta di «valutare la proposta di intitolare una strada, una piazza, ovvero un riferimento culturale come la biblioteca comunale o una scuola, a questo nostro illustre intellettuale».