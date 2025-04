Il nostro sondaggio: vi piace la nuova piazza Municipio? L’abbiamo sorvolata con un drone, fateci sapere che ne pensate – VIDEO

Riqualificazione delle strade, rotonde, ristrutturazioni e… nuove piazze. Il Pnrr (ma non solo) ha determinato l’apertura di circa 80 cantieri sul territorio comunale. Tra questi, a catalizzare l’attenzione dei cittadini sono stati soprattutto gli interventi di rigenerazione che hanno interessato le principali piazze cittadine, prima tra tutte piazza Martiri d’Ungheria, ribattezzata inevitabilmente in piazza Municipio, visto che l’emiciclo è dominato da Palazzo Luigi Razza, sede del Comune.

Lavori per circa un milione di euro che hanno cambiato radicalmente l’immagine della piazza più grande e centrale del capoluogo vibonese. Il restyling progettato e avviato durante la precedente amministrazione, quella guidata dall’ex sindaco Maria Limardo, è stato portato a termine da quella attualmente in carica, guidata da Enzo Romeo. Il primo cittadino non ha mai avuto parole di grande apprezzamento per il progetto, che a suo dire ha restituito alla città una «spianata senza anima, senza identità». Ma forse è solo una questione di tempo, affinché i cittadini possano abituarsi a una piazza senza i “formaggini”, le storiche panchine in marmo, e senza la statua della Ninfa Scrimbia, trasferita su viale Kennedy.

Ma insomma, la nuova piazza Municipio, piace o non piace a chi vive la città? Abbiamo sorvolato l’emiciclo con un nostro drone, per dare una visione a 360 gradi dell’area, e l’abbiamo chiesto ai cittadini con questo sondaggio. Ai vibonesi l’ardua sentenza. Ed è solo l’inizio, poi tocca a piazza Santa Maria, con un nuovo sondaggio che sarà lanciato tra qualche giorno. Dunque, votate e fateci sapere come la pensate.