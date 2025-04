Paravati, Sinistra italiana sulle criticità in via Trieste dove la carreggiata ha ceduto: «Inaccettabile un rinvio della soluzione»

Tra le problematiche insorte sul territorio comunale di Mileto a causa del maltempo vi è anche quella di via Trieste, nella frazione Paravati. Qui da giorni è presente un cedimento in mezzo alla carreggiata. Una situazione non certo ottimale, che oggi viene posta all’attenzione del Comune, guidato dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, dal segretario provinciale di Sinistra italiana Fortunato Petrolo, residente nella stessa Paravati. «Da oltre una settimana – sottolinea al riguardo l’esponente politico – sulla strada è presente una voragine che limita la circolazione dei mezzi pesanti e che pone problemi alla sicurezza degli automobilisti e dei cittadini. Sinistra italiana si rivolge senza allarmismi all’Amministrazione comunale affinché provveda con tempestività ai lavori di ripristino della voragine e del pozzetto, ritenendo non accettabile che la risoluzione a una situazione di questo genere venga rinviata. È fondamentale – aggiunge – consentire il ripristino della normale circolazione sulla via, che tra l’altro collega un rione popoloso con annesse alcune attività commerciali, che a causa di questa interruzione non possono ricevere e caricare la merce, subendo cosi anche un danno economico. Sinistra Italiana, pertanto, invita l’amministrazione comunale a provvedere con la massima urgenza al ripristino della strada, per garantire la sicurezza degli automobilisti e le normali attività del luogo». Dal segretario provinciale del partito viene infine ricordato che la via Trieste «è l’arteria principale per il transito dei mezzi della ditta incaricata alla costruzione della scuola elementare», e che, dunque, «il perdurare di questa situazione di intransitabilità potrebbe essere causa di ritardi nell’esecuzione di questi lavori».