Donazione del sangue e solidarietà, le giovani calciatrici del Soriano al fianco dell’Avis territoriale

Solidarietà e sensibilizzazione per un gesto nobile che può salvare diverse vite. La donazione di sangue non deve mai essere considerato un evento marginale soprattutto per l’importanza che ricopre e per l’opportunità che offre per donare al prossimo.

L’Avis e l’aiuto dei giovani

A Soriano ormai da tempo è attivo il movimento Avis comunale Soriano-Sorianello-Gerocarne. Il sodalizio collabira attivamente con Ail (Associazione italiana contro le leucemie) incentivando la donazione. Proprio nel weekend appena trascorso e racchiuso nei giorni del 4-5-6 aprile, l’Avis locale è stata al centro delle piazze di Soriano, Sorianello e Gerocarne (con il patrocinio delle rispettive amministrazioni) ricevendo un’ottima risposta e tanta solidarietà da parte della popolazione.

Ancor più bello e significativo è stato l’aiuto attivo delle ragazze di calcio a 5 dell’AGS Soriano, allenate dal mister Pino Raffaele ( ricopre anche l’incarico di tesoriere Avis). Proprio le giovani calciatrici, con grande spirito di collaborazione e volontà, hanno aiutato l’associazione alla vendita delle uova. Fondamentale anche l’impegno della presidente Rosina Donato, come afferma lo stesso mister Pino Raffaele: «L’impegno mio, del presidente e di tutti i componenti Avis è stato fondamentale nella riuscita di questa ennesima occasione di solidarietà e aiuto verso il prossimo. Un sincero ringraziamento, però, bisogna farlo alle giovani ragazze della squadra femminile che spontaneamente hanno voluto dare il loro aiuto nella vendita delle uova di Pasqua e questo mi riempie d’orgoglio, soprattutto perché sono anche il loro allenatore. Ancora una volta tanta è stata l’affluenza da parte della popolazione che ha dimostrato sensibilità e voglia di donare».