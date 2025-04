Toponomastica a Vibo, completata l’assegnazione dei numeri civici in tre quartieri della città: ecco quali

Il lavoro proseguirà in tutte le zone della città, anche nelle frazioni. Nessuna variazione su carte di identità o patenti

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia fa sapere che prosegue il lavoro di riordino della toponomastica a seguito della nascita, nei mesi scorsi, di un apposito ufficio. L’attività è stata già completata nei quartieri di Moderata Durant, Bitonto e Feudotto, dove è stata messa in atto la revisione seguita dal rifacimento della numerazione civica, rispettando gli obblighi di legge, al fine di migliorare la gestione del territorio e dei servizi, come il recapito della posta.

I residenti o gli amministratori di condominio sono stati avvisati tramite le comunicazioni ufficiali. Il Comune assicura che il riordino proseguirà anche negli altri quartieri cittadini, proseguendo poi anche nelle frazioni. A fronte di tali decisioni, il Comune ha, inoltre fatto importanti precisazioni per quanto riguarda i documenti come la carta di identità o la patente che non dovranno subire alcun aggiornamento fino alla loro scadenza.

È comunque possibile richiedere al Comune il rilascio di specifiche attestazioni relative alla variazione dell’indirizzo e per chi avesse la necessità di aggiornare l’indirizzo su ulteriori registri o documenti, potrà richiedere in municipio, in esenzione dall’imposta di bollo, un certificato attestante che la variazione di indirizzo è derivata da modifica del toponimo o modifica della numerazione civica. Tutti i cittadini che riscontrano errori di rilevazione dovranno segnalarlo alla Pec o chiamare l’ufficio toponomastica.