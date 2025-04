Cento volte in corsia per far sorridere bimbi e anziani, i clown di Vip Vibo celebrano lo storico traguardo: «Ogni giornata è unica»

Cento domeniche di sorrisi in corsia. Quello appena trascorso è stato un fine settimana speciale per i volontari di Vip Vibo odv. L’associazione di volontariato, attiva dal 2019 nel territorio provinciale, porta la clownterapia tra i pazienti dell’ospedale Jazzolino e proprio qui ha festeggiato la sua centesima presenza in corsia. Un traguardo che testimonia l’impegno e l’abnegazione dei volontari che, nei periodi di festa quanto nelle giornate ordinarie, lavora per diffondere leggerezza e sorrisi tra i degenti, sia bimbi che anziani.

La formazione

In sei anni il sodalizio ha visto crescere il numero di volontari, accomunati dal desiderio di donare conforto e positività ai più fragili. Non a caso, lo slogan “Vip – Viviamo in positivo”, «sintetizza perfettamente lo spirito con cui affrontano ogni visita in ospedale», spiegano i membri dell’associazione. Proprio recentemente si è concluso il corso base che ha formato e accolto ben 14 nuovi clown.

La formazione è un aspetto centrale dell’impegno di Vip Vibo. Tramite un grande lavoro individuale e di gruppo, passo dopo passo, esperienza dopo esperienza, i volontari imparano a interagire in qualsiasi situazione di difficoltà e sofferenza, di degrado e disagio. Il sodalizio infatti promuove ciclicamente iniziative non solo in ospedale ma anche nelle carceri, nelle case di riposo, nelle comunità. Nel mese di settembre si celebra poi la Giornata del naso rosso pensata per sensibilizzare e informare la comunità.

Clownterapia in ospedale

Quello con lo Jazzolino è un appuntamento fisso. Ogni settimana, indossando il caratteristico camice con maniche a righe giallo e verde, bavero rosso, il logo Vip Italia e l’immancabile naso rosso, l’associazione dona una parentesi di colore e spensieratezza nei reparti di Medicina e Pediatria, accogliendo con entusiasmo chiunque voglia unirsi alla missione. L’incisività della loro azione è frutto anche della sinergica collaborazione e disponibilità del personale ospedaliero.

«Per noi – raccontano i volontari – ogni visita in corsia è un’esperienza unica. Gli occhi sorpresi e colmi di gioia dei piccoli pazienti, così come il sorriso ritrovato degli anziani, ci danno la forza di continuare con passione e dedizione». L’auspicio è che «l’associazione continui a crescere e a farsi conoscere sempre di più, come portatrice di leggerezza e sorrisi. Perché – amano ricordare i volontari di Vip Vibo odv – la felicità è contagiosa e, a volte, basta un naso rosso per regalare un momento di gioia».