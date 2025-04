A Comerconi tutto pronto per la Passione vivente: appuntamento domenica 13 aprile

Anche quest’anno la comunità di Comerconi, piccola frazione di Nicotera, è al lavoro per mettere in scena la Passione Vivente. L’appuntamento è per domenica delle Palme, il 13 aprile, ma già da diverse settimane fervono i preparativi. Dopo il successo del Presepe vivente – uno dei più longevi nel Vibonese, giunto quest’anno alla sua ventiseiesima edizione -, la comunità parrocchiale si appresta a dare vita a un’altra importante rappresentazione sacra.

La manifestazione avrà inizio, domenica delle Palme come detto, alle ore 19 con un percorso che si snoderà per alcune delle principali vie del paese. Si parte con la scena dell’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, lungo contrada Torro (nella strada che conduce a Preitoni). Da lì poi, avrà inizio l’itinerario che vedrà numerose tappe recitate: dal tormento di Gesù al Getsemani all’incontro con Pilato, dalla via del calvario alla crocifissione. Diversi i figuranti che vestiranno i panni di Gesù, Pilato, i sommi sacerdoti, i soldati, le pie donne, la Madonna, l’apostolo Giovanni, Simone di Cirene, Giuseppe d’Arimatea e i ladroni. Il culmine della rappresentazione si avrà con l’arrivo in piazza “don Antonio Lo Coco” che per l’occasione diventerà il monte Golgota: qui verrà inscenata la crocifissione, morte e deposizione nel sepolcro di Gesù. E infine, il momento più emozionante: la Resurrezione e la tomba trovata vuota. La regia è della professoressa Adriana Pelle.

Già negli anni scorsi la Passione vivente di Comerconi ha riscosso successo di pubblico, proveniente anche dai paesi vicini. Un momento che vuole essere anche di preghiera e riflessione su una delle ricorrenze più importanti per i cristiani.