Integrazione tra popoli, nel Vibonese entra nel vivo il progetto “Orizzonti Rom: tra memoria, arte e resilienza”

Proseguono nel Vibonese le attività inerenti al progetto “Orizzonti Rom: Tra Memoria, Arte e Resilienza-Un ponte tra culture attraverso creatività e narrazione”, proposto dalla Cooperativa sociale Vibosalus in collaborazione con la sezione 278 dell’Istituto per la Famiglia, i Comuni di Mileto e Jonadi e l’Istituto comprensivo Scopelliti-Green di Rosarno. L’iniziativa sta coinvolgendo bambini, giovani e adulti in un programma innovativo che abbraccia diverse espressioni artistiche e momenti di sensibilizzazione. Rientrante nell’ambito della II Settimana di azione per la promozione della cultura romanì e per il contrasto all’antiziganismo, essa è finanziata dall’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) e mira a rafforzare l’inclusione sociale della comunità romanì attraverso attività culturali, educative e artistiche. Il progetto ha preso il via lo scorso 3 aprile con una serie di laboratori introduttivi negli asili gestiti dalla Cooperativa ViboSalus, con il laboratorio sensoriale “Colori e Suoni del Mondo Rom” e con la narrazione teatrale “Fiabe in Viaggio”. Il giorno dopo è stata la volta del laboratorio creativo “Le Mani Raccontano” e dell’attività motoria “Danza e Ritmo – Piccoli Passi Rom”, mentre il 5 aprile si sono tenuti il laboratorio audiovisivo “Racconti in Video” e il workshop “Arte e Identità”. Ieri 8 aprile, invece, in occasione della Giornata Internazionale dei Rom e Sinti, presso la sede di Jonadi dell’Istituto per la Famiglia si è svolta la sfilata interculturale “Tradizione e Creatività”, organizzata in collaborazione con l’atelier Tabita.

Il progetto proseguirà nella giornata di oggi 9 aprile con la realizzazione negli asili del murale collettivo “Coloriamo il Futuro”, domani con una serie di giochi e attività interculturali tese a favorire il dialogo tra comunità, l’11 aprile con una cena conviviale composta da cibo tipico della tradizione rom, intervallata da proposte musicali. L’appuntamento finale è programmato per sabato 12 aprile, a partire dalle ore 10, all’interno della Casa della Cultura di Mileto. Luogo deputato ad ospitare la conferenza stampa di presentazione dei risultati ottenuti a conclusione dell’iniziativa di integrazione sociale. “Orizzonti Rom: Tra Memoria, Arte e Resilienza” è nato con l’intento di promuovere il dialogo interculturale e valorizzare la cultura romanì. Attraverso un percorso immersivo esso sta cercando di sensibilizzare la popolazione locale, abbattendo stereotipi e favorendo la conoscenza reciproca. Uno degli elementi chiave del progetto è stata la creazione di una rete di collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e la comunità rom, affinché il messaggio di inclusione possa radicarsi in modo duraturo nel territorio.