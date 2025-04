Polia, l’Avis rinnova il Consiglio direttivo ed elegge presidente Antonino Maglia: «Onorato di rappresentare questo presidio di solidarietà»

Prossimo appuntamento in agenda venerdì 11 aprile a Monterosso Calabro in piazza Arnoldo Farina

Si è concluso qualche giorno fa l’insediamento del nuovo Consiglio direttivo di Avis a Polia, «con conferme e new entry che danno un valore aggiunto alla più grande associazione del dono in Italia che, sul territorio, oramai opera da circa un decennio». È quanto si apprende dal comunicato stampa della locale sezione di Avis. «La presidente uscente, Marilisa Pizzonia – prosegue il documento -, cede il posto ad Antonino Maglia pur restando in organico e assumendo un ruolo di responsabilità come consigliere in seno all’Avis provinciale di Vibo Valentia. Rinnovano il loro impegno Maria Giampà, segretaria del sodalizio, e Giovanni Umbro. Faranno inoltre parte del direttivo Domenico Amoroso, tesoriere; Chiara Crupi, Roberto Ruscio, Giuseppe Ceravolo e Danilo Greco in rappresentanza della vicina Monterosso Calabro. Addetto contabile sarà Giada Galati».

Un legame, quello tra Polia e Monterosso Calabro, che «punta a incrementare gli episodi di solidarietà sul territorio – prosegue il comunicato stampa dell’associazione di volontariato -, a sensibilizzare le vicine comunità sull’importanza della donazione del sangue, ma anche a creare occasioni di screening per i cittadini, con particolare attenzione ai bambini delle locali scuole». Il neo presidente Antonio Maglia: «Mi sento felice e onorato di rappresentare questa associazione, continueremo a fare del nostro meglio per mantenere vivo lo spirito che l’ha finora contraddistinta». Chiaro il messaggio della presidente uscente Marilisa Pizzonia: «Era necessario ravvivare lo spirito di un’associazione che si è fatta vicina al territorio nonostante le difficoltà incontrate. Questo potrebbe essere lo slancio necessario per spiccare il volo». Il primo appuntamento in agenda è ora fissato per venerdì 11 aprile a Monterosso Calabro, in piazza Arnoldo Farina, con una donazione straordinaria in programma dalle ore 8 alle 12.