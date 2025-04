Tropea, nasce l’Albo comunale delle associazioni per valorizzare le iniziative del territorio: ecco come iscriversi

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha deciso di istituire l’Albo comunale delle Associazioni al fine di valorizzare il tessuto associativo locale, secondo quanto precedentemente stabilito dalla triade il 5 marzo con un’apposita delibera. L’istituzione dell’Albo, prevista dal Regolamento comunale n. 3 del 21 febbraio 2019 sulla partecipazione popolare e l’associazionismo, punta a creare un censimento ufficiale delle realtà associative operanti sul territorio, con l’obiettivo di «riconoscere e promuovere il ruolo fondamentale di queste organizzazioni come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendo la collaborazione con l’Ente secondo il principio di sussidiarietà orizzontale. Si intende così sostenere – si legge nell’Avviso pubblico – il loro contributo per finalità civili, sociali, culturali, ricreative, sportive e di tutela ambientale, a beneficio dell’intera comunità locale».

L’iscrizione all’Albo non sarà solo un riconoscimento formale, ma comporterà concreti vantaggi per gli Enti registrati. Tra questi, la possibilità di «ottenere in concessione l’uso di sedi comunali, attrezzature e benefici economici (nei limiti normativi), nonché l’opportunità di gestire beni o servizi di interesse pubblico locale tramite apposite convenzioni con il Comune». Le Associazioni iscritte avranno inoltre diritto a chiedere audizioni presso gli organi di governo e assistenza tecnica dagli Uffici comunali per problematiche legate ai propri scopi statutari. Possono presentare domanda di iscrizione le Associazioni, i Comitati e altre forme associative che operano a Tropea (o in un ambito territoriale che la comprende) e che soddisfano specifici requisiti:

Non perseguire fini di lucro , né avere come scopo principale la tutela degli interessi economici degli associati;

, né avere come scopo principale la tutela degli interessi economici degli associati; Possedere uno statuto ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza , con cariche elettive e gratuite;

, con cariche elettive e gratuite; Avere almeno dieci iscritti (non legati da stretti vincoli di parentela);

(non legati da stretti vincoli di parentela); Dimostrare una presenza attiva sul territorio da almeno tre anni;

da almeno tre anni; Essere dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Le Associazioni interessate dovranno presentare domanda, firmata dal legale rappresentante, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Tropea. La scadenza per la presentazione è fissata al 31 ottobre di ogni anno. La domanda può essere consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune o inviata allo stesso tramite posta elettronica certificata. Alla domanda dovranno essere allegati: copia dell’atto costitutivo e dello statuto, l’elenco delle cariche sociali, l’ultimo rendiconto approvato e una relazione sull’attività svolta e sui programmi futuri. L’istruttoria delle domande sarà curata dalla responsabile del procedimento, Maria Vittoria Naso, e la registrazione verrà deliberata dalla giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno. In fine, l’Albo sarà soggetto a revisione periodica.