La nuova piazza Municipio non piace a 8 vibonesi su 10: i risultati del nostro sondaggio – VIDEO

A 8 vibonesi su 10 la nuova piazza Municipio non piace. È una bocciatura senza appello quella che emerge dal sondaggio promosso tre giorni fa da Il Vibonese. Hanno votato in tanti, dando forma numerica a un giudizio negativo che si era fatto già strada da tempo nel dibattito cittadino e sui social. Ed è proprio qui, sui profili social del nostro giornale, che le tre opzioni di voto a disposizione (“era meglio prima” 80,93%, “è più bella adesso” 12,99 % e “non so, mi devo ancora abituare” 6,8%) sono andati oltre le semplici percentuali. Centinaia i commenti che si sono affastellati sotto ai post che promuovevano il sondaggio. I giudizi più negativi imputano alla nuova architettura di piazza Martiri d’Ungheria la mancanza d’identità. D’altronde, lo stesso sindaco Enzo Romeo l’ha definita in diverse occasioni «una spianata senz’anima». Un giudizio tranciante, quello del primo cittadino, che alimenta la polemica politica con la vecchia amministrazione, sotto la quale la nuova piazza è stata progettata e l’intervento, finanziato dal Pnrr per circa un milione di euro, avviato, per poi concludersi con l’amministrazione Romeo. Come dire, “non è colpa nostra”.

Che venga considerata brutta o bella, è certo, però, che la piazza deve ancora “amalgamarsi” con la città e quello che oggi appare a molti come un corpo estraneo rispetto all’identità vibonese potrebbe nel corso del tempo svelare la sua ragione urbanistica. Gli alberi piantati sono ancora poco più di virgulti filiformi, i giochi d’acqua attendono l’estate per essere messi a regime e, per ora, ancora nessun evento pubblico è stato organizzato in questo grande spazio che negli ultimi anni si era ridotto ad essere soprattutto un parcheggio. Le cose cambiano, non sempre in meglio, ma solo il tempo darà a piazza Municipio la sua nuova identità.