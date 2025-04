Vibo, uova di cioccolato per i bimbi della Casa di carità: il gesto d’amore dell’associazione Michele Turco

Uova di cioccolato per la Casa di carità di Vibo Valentia. È il gesto di solidarietà dell’associazione Michele Turco che nelle scorse ore ha consegnato i doni al Centro di riabilitazione cittadino che quotidianamente accoglie bimbi ma anche adulti con disabilità, alle prese con terapie mirate.

Una giornata ricca di emozioni

Una giornata ricca di emozioni, come spiegato dal presidente dell’associazione Cosimo Turco: «Spinti dall’amore per le persone più fragili, volevamo fare un piccolo gesto donando le uova di Pasqua ai bambini della “Casa di carità” per cercare di portare un sorriso. Siamo tornati a casa con il cuore colmo d’amore. Quell’amore che trovi in fondo all’anima di chi sa parlare con i silenzi. Voi avete urlato il vostro grazie con la sincerità che vi appartiene ma siamo noi a dovervi ringraziare per quello che ci avete regalato. Grazie a voi, piccoli, per averci donato una grande forza e un amore che va oltre le parole. È stato un momento di condivisione che ha arricchito il nostro cuore in modi che le parole non si possono descrivere».

Ferdinando Pietropaolo, direttore della Casa della Carità ha così commentato l’iniziativa: «Cosa ci fa sentire vivi? Tante cose, tanti attimi tante sensazioni anche i dolori, ma sicuramente più appagati lo siamo nei frangenti di umanità e bellezza condivisa. Gli occhi che si sono incrociati, di chi rinnova il ricordo mantenendo in vita chi giovanissimo è venuto a mancare con quelli genuini e gioiosi dei bimbi presenti hanno raccontato questo. Oggi l’associazione onlus “Michele Turco” di Paravati è ritornata in struttura stavolta per portare ai bambini le uova di Pasqua. E gioia è stata. Momenti di incontro vissuti assieme, trasfusioni di vitalità e gratitudine, di attenzione e affetto. Un grazie a Chi con le proprie scelte guarda agli altri perché solo assieme, nessuno escluso, ce la possiamo fare».