Neonata rapita, la mamma alla Festa della Polizia di Stato a Cosenza: «Sofia oggi è qui grazie a voi»

«Ringrazio la Polizia di Stato perché è soltanto grazie alla Polizia che Sofia oggi è qui con noi, nella nostra famiglia». A dirlo all’Adnkronos è Valeria Chippetta, mamma della piccola rapita a gennaio scorso dalla clinica “Sacro Cuore” di Cosenza e ritrovata dopo alcune ore dagli agenti della locale Squadra Mobile. Valeria ha partecipato, insieme al marito, Federico Cavoto, e a Sofia alla Festa per il 173esimo anniversario della Polizia di Stato in piazza XI Settembre, a Cosenza.

Dopo il lieto fine di una triste storia, anche il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ed il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, avevano ringraziato la Polizia.

La Meloni aveva pubblicato sui social una foto della piccola in braccio ai poliziotti e inviato il «nostro sentito ringraziamento agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cosenza per aver ritrovato e riportato ai genitori la neonata rapita in ospedale. Un plauso ai nostri uomini e donne in divisa per lo straordinario lavoro di squadra e di ricerca. Un abbraccio alla mamma e al papà e un augurio di buona vita alla piccola Sofia! ».

«Tutta l’Italia – aveva aggiunto il governatore nelle ore successive a quei concitati momenti – è stata con il fiato sospeso per alcune interminabili ore durante il rapimento della neonata di Cosenza. Una brutta storia, fortunatamente a lieto fine, grazie allo straordinario lavoro delle Forze dell’Ordine e degli organi coinvolti. Un abbraccio forte è rivolto ai genitori e alle famiglie per ciò che hanno vissuto in queste ore».