Rombiolo, al via l’edizione 2025 del concorso “Conoscere e sapere” riservato alle scuole

Conto alla rovescia per il concorso letterario “Conoscere e sapere”, proposto dal Circolo Arci di Rombiolo, presieduto da Francesco Ferraro, in collaborazione con il locale Istituto comprensivo e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa culturale è riservata agli studenti frequentanti le classi terze della scuola media e quinte della primaria. Essa si svolgerà domani 11 aprile, arco della giornata in cui è prevista anche la cerimonia finale di premiazione dei vincitori. La rassegna prenderà il via alle ore 9, all’interno dell’auditorium di Rombiolo. Qui è previsto l’incontro di presentazione del concorso, ad opera del vicepresidente dell’Arci Antonio Donato. Subito dopo ci saranno gli interventi in sala del sindaco Caterina Contartese e del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Rombiolo-San Calogero-Cessaniti Angelo Stumpo.

Ospite dell’evento, moderato da Orietta Barbuto, sarà il fisico, matematico e scrittore calabrese Giuseppe Fiamingo, tra l’altro vincitore del premio Atlante Italian Teacher Award 2024, quale miglior insegnante italiano per la categoria Scuole secondarie di secondo grado. Il docente nell’occasione converserà con i presenti sul suo avvincente viaggio intrapreso “tra scienza, insegnamento e l’universo”.

Per quanto riguarda la scuola media, l’edizione 2025 di “Conoscere e sapere” sarà basata su un gioco a quiz denominato “Il Cervellone”. Le domande riguarderanno argomenti legati alle discipline scolastiche e all’attualità. Il premio alla classe vincitrice consisterà in una gita da effettuare insieme ai soci dell’Arci all’interno della provincia di Vibo Valentia. Il concorso riservato agli studenti delle quinte classi della primaria consisterà, invece, nella presentazione di un elaborato scritto. In questo caso, premi saranno riservati agli alunni che giungeranno ai primi tre posti della classifica finale, debitamente stilata da un’apposita giuria.