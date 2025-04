Per il tuo cuore, a Vibo giornata di screening cardiologici su impulso del Rotary club Hipponion

Il Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia, presieduto da Eleonora Cannatelli, entra ancor di più nel tessuto socio sanitario della città e decide di intensificare la sua sfida in direzione della ricerca di nuovi momenti di condivisione verso il benessere comune ed invita i cittadini a vivere insieme la giornata “Per il tuo cuore”.

Domani 12 aprile, all’hotel 501, a partire dalle ore 9 fino alle ore 10,45 l’Unità operativa di Cardiologia del presidio ospedaliero vibonese metterà a disposizione l’èquipe medica ed infermieristica per l’attivazione di uno screening che riguarda alcune prestazioni come una visita cardiologica, un Ecg, la misurazione della pressione arteriosa ed il modulo screening sui fattori di rischio. L’obiettivo è anche far sentire vicino al cittadino il Rotary Club Hipponion per alimentarne il rapporto di conoscenza e condivisione.

L’erogazione delle prestazioni precederà un secondo momento socio – scientifico affidato ad un breve indirizzo di saluto di Vito Rosano, decano dei past governor del Distretto 2102 Calabria del Rotary International, storico e illustre cardiologo della sanità vibonese e non solo che ha fatto da capo scuola allo sviluppo della medicina in Calabria. Dopo Vito Rosano a porgere un saluto sarà anche Eleonora Cannatelli, protagonista di una stagione straordinaria del prestigioso club che anticipa l’intervento di Alfredo De Nardo, consigliere nazionale dell’Anmco, l’Associazione medici cardiologi, sui fattori di rischio e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Seguirà l’intervento di Maria Grazia Santagata, medico nutrizionista e autorevole referente del Progetto Agorà del Rotary Calabria che riferirà su “il cibo che farà bene al cuore” e la Dieta Mediterranea. Concluderà Giuseppe Carullo, dell’Uoc di Cardiologia e Utic dello “Jazzolino” su “I fattori di rischio cardiovascolari modificabili”. L’iniziativa prevede, al termine, una degustazione di cibi che fanno bene al cuore.