Tradizioni pasquali e solidarietà: il Comune di Tropea sostiene l’iniziativa del Centro don Mottola

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha concesso un contributo economico straordinario di 2mila euro al Centro di solidarietà “Don Mottola”, destinato a sostenere l’organizzazione dell’iniziativa “Dopo Natale e Carnevale arriva Pasqua insieme”. Questo evento, promosso dall’associazione di volontariato tropeana, ha come obiettivo principale il «supporto delle finalità solidaristiche e sociali», e mira a «valorizzare le tradizioni locali, in particolare quelle legate ai dolci tipici del periodo pasquale». L’iniziativa non si limita solo alla celebrazione delle tradizioni culinarie, ma si propone anche di «creare momenti di socializzazione, migliorare le abilità dei partecipanti e promuovere l’associazionismo sul territorio, incoraggiando la collaborazione con altre realtà del Terzo Settore». In questo modo, l’associazione “Don Mottola” intende «rafforzare il tessuto sociale della comunità tropeana».

La Commissione straordinaria del Comune di Torpea, composta da Vito Turco, Roberto Micucci e Antonio Calenda, ha riconosciuto la «rilevanza strategica dell’iniziativa per l’immagine e lo sviluppo del territorio», ritenendola «coerente con i programmi e con i compiti comunali di sostegno alle attività sociali». La delibera inoltre, sottolinea anche la «comprovata capacità dell’associazione “Don Mottola” nell’organizzare eventi di interesse collettivo per la comunità locale». Questo piccolo stanziamento rappresenta non solo un aiuto economico, ma anche un segnale di attenzione da parte della triade commissariale verso le realtà locali impegnate nel sociale e nella valorizzazione delle tradizioni cittadine.