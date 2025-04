Al Convitto Filangeri di Vibo incontro con Libera contro l’illegalità

”Un faro contro l’illegalità”, questo il titolo del lavoro realizzato da docenti ed allievi della classe terza media sezione A del Convitto ”Filangieri” di Vibo Valentia, coordinati nell’ambito delle attività di arricchimento dell’offerta formativa. Il referente regionale Giuseppe Borrello, la referente provinciale Maria Joel Conocchiella e Matteo Luzza dell’Associazione Libera contro le mafie, hanno voluto incontrare tutti gli alunni della scuola per ringraziare gli alunni ed assistere alla presentazione dell’elaborato multimediale realizzato dai ragazzi.

Grande soddisfazione da parte del Rettore Alberto Capria che ha sottolineato: «I nuovi linguaggi, particolarmente in linea con il mondo giovanile ci hanno offerto un quadro strategico per predisporre un’offerta formativa che valorizzi l’educazione alla convivenza civile e alla legalità, in azione sinergica con l’Associazione Libera da tempo impegnata nella diffusione di tematiche sensibili e divenuta un riferimento importante per il mondo della scuola». In chiosa Capria ha messo in luce che: «Si tratta di percorsi educativi per il pieno sviluppo della persona umana e dei diritti di cittadinanza allo scopo di dare attuazione alle garanzie che la Costituzione della Repubblica italiana prevede».