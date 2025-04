Un uovo per la vita, l’istituto comprensivo San Costantino Calabro-Mileto in prima linea nella raccolta fondi a favore dei bimbi della Bolivia

“Un Uovo per la vita”. Questo il titolo dell’interessante iniziativa benefica che nel corso di queste festività pasquali sta coinvolgendo i soci del Builders Club, nonché alunni della scuola secondaria di I grado di Jonadi facente parte dell’Istituto comprensivo “San Costantino Calabro-Mileto”. Si tratta, nello specifico, di una raccolta fondi sponsorizzata dal Kiwanis Club di Vibo Valentia e destinata al Service della “Scuola ecologica in Bolivia”.

Il service, tra l’altro, collabora con il Kiwanis Club – Distretto Italia San Marino – con lo scopo di garantire un ambiente scolastico favorevole per la crescita personale e sociale dei bambini e degli adolescenti che in Bolivia sopravvivono in condizioni di disagio estremo.

L’iniziativa benefica è stata promossa sul territorio dal presidente del Kiwanis Club di Vibo Valentia, Pasqualina Servelli, ed è stata sin da subito fatta propria e accolta con grande entusiasmo dal dirigente scolastico dell’Ic San Costantino Calabro-Mileto, Luisa Vitale, e dalla referente del Builders Club, Fiorella Teramo.

Il progetto nazionale di raccolta fondi “Un Uovo per la Vita”, giunto alla sua IX edizione, sul territorio sta coinvolgendo, come detto, tutti gli alunni del plesso scolastico, ma anche le loro famiglie e i rispettivi docenti. Esso, per la precisione, si basa sulla donazione, da effettuare a seguito di offerta, di uova di cioccolato al latte o fondente (a scelta) del peso di 300 grammi ciascuno, con sorpresa e collarino personalizzato con il logo del Kiwanis Club.