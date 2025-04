Scienza e gusto, a Vibo tutto pronto per l’evento Biohack your life – Business dinner

Dopo aver acceso i riflettori su Roma, il biohacking torna a Vibo Valentia. Il 24 aprile, presso l’Ubk Bistrot, si terrà “Biohack your life – Business Dinner”: un evento esclusivo che unisce alta formazione, nuove biotecnologie, degustazioni d’avanguardia e opportunità concrete di business. Il tutto in una delle regioni più autentiche e sorprendenti d’Italia: la Calabria.

Dietro questa visione ci sono due donne, due pioniere, Gabriella Femia, biohacker, coach e formatrice, e Angela Almaviva, imprenditrice digitale e innovatrice. «Abbiamo scelto di tornare in Calabria non solo per le sue radici, ma per il suo potenziale inespresso. È qui che vogliamo piantare i semi della nuova era del benessere. È un legame sentimentale, prima che economico» racconta Gabriella.

La salute parte dalla tavola

Al centro dell’evento ci sarà una verità semplice quanto rivoluzionaria: la salute parte dalla tavola. Durante la serata, i partecipanti potranno sperimentare degustazioni di biotecnologie, prodotti all’avanguardia che uniscono scienza e gusto per ottimizzare il benessere fisico e mentale. Il menù? Una sorpresa biohack-friendly, pensato per stimolare energia, longevità e vitalità.

Il biohacking è anche business

Oltre alla parte esperienziale, “Biohack your life” sarà una vera e propria finestra sul futuro del lavoro. «Nutrizionisti, coach, palestre, store di integrazione, ma anche chi parte da zero: tutti possono entrare in questo mondo» spiega Femia. «La cosa più straordinaria è che non servono titoli accademici: serve solo la voglia di imparare. Ogni persona viene accompagnata passo passo da un coach esperto. È una nuova forma di lavoro, etica, sostenibile e in crescita costante». L’evento è a numero chiuso, pensato per imprenditori, professionisti e chi è in cerca di una svolta nella propria salute e nella propria vita economica. Il tutto in un contesto immersivo e altamente ispirazionale.

Dopo Roma, si punta all’Europa

Dopo il successo dell’edizione romana, che ha registrato partecipazione, entusiasmo e nuovi progetti nati sul campo, le due imprenditrici hanno deciso di alzare l’asticella. «Il nostro sogno è che la Calabria sia tra le prime regioni a portare avanti questa nuova era», dice Gabriella. “E il nostro obiettivo è chiaro: contaminare l’Italia e poi tutta l’Europa con una nuova cultura del benessere, dell’energia e della consapevolezza».