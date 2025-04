Nuovo direttivo Avis provinciale: Cosmo Gallizzi nominato presidente

Dopo l’assemblea dell’Avis provinciale di Vibo, svolatasi lo scorso 29 marzo per l’elezione dei nuovi componenti del direttivo dell’associazione, i soci si sono riuniti nei giorni scorsi per attribuire le cariche e comporre l’esecutivo. Nominato presidente Cosmo Gallizzi, già vice presidente vicario provinciale durante il precedente mandato retto da Caterina Forelli, nonché consigliere dell’Avis comunale di Limbadi. Qui Gallizzi è stato tra i pionieri della donazione e anche presidente per due mandati, dal 2013 al 2021.

La composizione del nuovo esecutivo Avis

Faranno parte insieme a lui dell’esecutivo: Francesco Antonio Staropoli, vicepresidente vicario (pioniere della donazione a Rombiolo, comunale che ha diretto dal 2011 a quest’anno); Aldo Angillieri, vicepresidente (anch’egli avisino di lungo corso a Mileto, sede che ha diretto dal 2016 al 2025); Fernando Cirucci, riconfermato segretario (pioniere della donazione e consigliere dell’Avis di Arena, sede che ha diretto dal 2011 al 2021); Domenica Brosio, tesoriere (carica che ricopre per il secondo mandato anche nella comunale di San Calogero). Faranno parte del consiglio direttivo, invece: Giuseppe Bilotta (Avis Filadelfia); Angelo Belvedere (vicepresidente Avis Pizzo); Alfredo Gligora (tesoriere Avis Nicotera); Francesco Politi (vicepresidente Avis Mileto); Maria Grazia Giordano (segretario Avis Mileto); Giuseppe Raffaele (tesoriere intercomunale Soriano, Sorianello Gerocarne); Raffaele Rullo (Avis Serra San Bruno); Marilisa Pizzonia (vicepresidente Avis comunale di Polia). Infine è stato riproposto nel consiglio direttivo dell’Avis regionale Calabria Nicodemo Napoli (Avis Serra San Bruno, già vicepresidente vicario della stessa regionale nel passato quadriennio).

A loro – si legge in una nota stampa dell’associazione – il compito di prendere il testimone di un’Associazione che nel giro di trenta anni, con le tre diverse gestioni (Biagio Cutrì, Nicodemo Napoli e Caterina Forelli), è cresciuta nei numeri, si è migliorata nel coordinamento delle consorelle comunali (giunte a sedici) e nella proposizione di iniziative volte a diffondere la donazione del sangue a una sempre più ampia platea, attraverso gazebo, incontri nelle scuole e nelle piazze, iniziative sportive e canore, percorsi trekking.

Dal neo eletto presidente Gallizzi un grazie al direttivo uscente per l’indiscusso impegno profuso e alla presidente Forelli per l’ottimo lavoro svolto durante il duplice mandato espletato che, tra l’altro, all’apice, ha portato l’associazione finalmente a poter acquistare una sede di proprietà. L’auspicio è quello di proseguire sulla rotta tracciata e dare il meglio per arricchire l’ormai storica realtà associativa