Tropea, all’Istituto di istruzione superiore la masterclass dedicata alla Red bull riscuote consensi

La recente masterclass sulla bevanda Red Bull, tenuta dal professor Pierangelo Cuda e dal moschettiere Red Bull Roberto Mezzacapo all’Istituto d’Istruzione superiore “Iis Tropea”, ha ottenuto un doppio successo straordinario. Questo evento unico ha non solo fornito agli studenti una profonda conoscenza sulla storia, la produzione e le proprietà della bevanda energetica più famosa al mondo, ma ha anche offerto un’esperienza divertente e interattiva che sarà ricordata a lungo.

La masterclass a Tropea

La masterclass nella sessione mattutina ha visto la partecipazione degli alunni delle classi V° Enogastronomico e Tecnico Turistico. Il prof. Cuda, esperto nel settore Sala e Bar, insieme al moschettiere Red Bull Mezzacapo ha condotto gli studenti attraverso un percorso di apprendimento coinvolgente e interattivo, che ha coperto argomenti come la storia della Red Bull, la sua produzione, le proprietà e gli ingredienti, nonché le strategie di marketing, comunicazione utilizzate dalla società ed il consumo moderato.

Tuttavia, la masterclass non si è limitata solo agli alunni del diurno ma è proseguita con una sessione pomeridiana che ha coinvolto gli alunni del corso serale Enogastronomico. Gli studenti hanno potuto prendere parte a diverse attività interattive, come degustazioni, giochi e sfide, che hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente e divertente. Il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli ha affermato che Iis Tropea punta su manifestazioni di tale genere per arricchire il percorso formativo e professionale degli alunni fornendo loro la possibilità di creare il proprio «capolavoro».

Bilancio positivo

Il successo della masterclass è stato reso possibile grazie al prof. Cuda, che ha messo a disposizione la sua esperienza e la sua passione per il settore Enogastronomico ed alla collaborazione dell’associazione Cocktails & Dreams APS con il suo presidente Francesco Calzone e con il suo vice Salvatore Grasso che hanno abbinato al buffet preparato dagli alunni del corso serale, con maestria e professionalità dei drink e soft drink con base Red Bull e Organic by Red Bull. «Siamo estremamente soddisfatti della masterclass sulla Red Bull», ha dichiarato il dirigente scolastico dell’Iis Tropea. «Vedere gli studenti coinvolti e incuriositi è veramente gratificante, un grazie anche al corpo docente del serale».

Il prof. Cuda ha aggiunto: «Stiamo portando avanti uno slogan molto chiaro bere consapevolmente, responsabilmente e moderatamente, sono felice di condividere la mia conoscenza con gli studenti dell’Iis Tropea. La loro passione e il loro entusiasmo mi danno la carica per continuare a fare ciò che amo». In conclusione, le masterclass svolte dal prof. Cuda all’IIS Tropea sono state un’esperienza unica che ha combinato apprendimento, conoscenza e divertimento. Previsti ulteriori eventi.