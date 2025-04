Mileto, si accendono i motori della II edizione del Premio nazionale “Nati per la Musica”

Al via l’annuale edizione del Premio nazionale “Nati per la Musica”, istituito nel 2024 dall’associazione Cantiere musicale internazionale Aps di Mileto e dal Programma nazionale “Nati per la Musica” (promosso dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini e dall’Associazione Culturale Pediatri), in collaborazione con l’Institut Royal Supérieur de Musique et Pédagogie di Namur (Belgio) e l’associazione Libellula Afasp di Catanzaro. L’iniziativa si avvale anche del patrocinio del Comune di Mileto, della sezione Calabria della Federazione italiana medici pediatri e dell’Unione nazionale delle Associazioni per la Salute mentale. L’obiettivo è di offrire un riconoscimento alla migliore realtà progettuale, su scala nazionale, che abbia saputo fare propri e diffondere i fondamenti del programma nazionale “Nati per la Musica”, tesi a promuovere le buone pratiche musicali in famiglia come strumento di relazione dalla gravidanza ai 6 anni. «A un anno dall’istituzione del premio – sottolinea la responsabile del riconoscimento Rita Emanuela Galvagno – forti del successo, della partecipazione e delle grandi emozioni che hanno accompagnato la prima edizione, siamo orgogliosi di lavorare ancora insieme alla Segreteria nazionale e ai partners che ci sostengono. L’evento, anche quest’anno, si pone quale riconoscimento all’opera di volontari e operatori che donano, in modo capillare e quotidiano, il proprio contributo alla crescita dei bambini e un sostegno alla genitorialità. Sono loro il vero motore di questo programma e sono felice che ancora possa essere ufficialmente riconosciuto il valore del loro impegno attraverso l’assegnazione del premio. Come madre, prima ancora che come referente regionale NpM, desidero ringraziare tutti loro per il contributo alla crescita delle nuove generazioni».

«La seconda edizione del premio – afferma dal canto suo il presidente del Centro onlus per la Salute delle Bambine e dei Bambini Giorgio Tamburlini – testimonia la capacità delle organizzazioni sia locali che nazionali e internazionali che la promuovono di lavorare assieme per una finalità comune. Una finalità il cui rilievo, se possibile, è oggi ancora più evidente, in presenza di fatti drammatici che ci ricordano l’importanza di investire sulle relazioni tra genitori e figli e quindi sulle attività che possono dare significato a questa relazione, quale è l’esperienza sonora condivisa promossa dal programma NpM». I tre progetti maggiormente rispondenti ai requisiti indicati nel bando pubblicato sul sito web del Cmi (Pagina Facebook) e di “Nati per la Musica” (https://www.natiperlamusica.org) e segnalati dalla Segreteria nazionale saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una giuria – composta da personalità di spicco del mondo della musica, della pedagogia e della pediatria. Previsto anche un premio speciale intitolato al Beato don Francesco Mottola, sacerdote che ha speso la propria vita per i bambini vissuti in condizione di estrema povertà e con disabilità. Il riconoscimento, in questo caso, andrà a un pediatra o una pediatra di famiglia, ospedaliero o territoriale che abbia promosso nel modo più efficace e continuativo la pratica della musica in famiglia fin dalla più tenera età. La sezione è aperta, esclusivamente, a chi lavora in ambito pediatrico, condivide gli obiettivi del Programma NpM e risulti iscritto nella Mappa del Centro per la Salute presente sul sito https://csbonlus.org/. Le segnalazioni alla segreteria, per il Premio Speciale, potranno essere inoltrate direttamente dalle famiglie entro il 13 luglio 2025, unitamente a una breve descrizione delle motivazioni fondanti la scelta di candidatura. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 4 ottobre, presso l’Auditorium “Umberto Micheli” del Cmi con sede a Mileto.