Il sindaco di Vibo: «A giorni la riapertura della strada di San Pietro». “Reclusi” da 4 anni anni nel loro borgo i residenti ancora non ci credono – VIDEO

Potrebbe essere la volta buona per San Pietro. La frazione di Vibo Valentia isolata dall’ottobre del 2021, sarà riaperta al traffico. Ad annunciarlo, nel corso dell’ultima seduta di consiglio comunale, è stato il primo cittadino di Vibo Valentia Enzo Romeo. «Nel giro di qualche giorno dovremmo riuscire a fare uscire San Pietro dall’isolamento», ha detto fiducioso il sindaco.

«I lavori sono finiti – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone -, mancano solo alcuni interventi di pulizia e di controllo dei guardrail. Tant’è che la ditta che dovrà asfaltare è stata già allertata. Condizioni meteo permettendo, il giorno dopo che sarà effettuata la pulizia, la ditta procederà immediatamente con l’asfalto. Subito dopo Pasqua – ha assicurato – riapriremo finalmente la strada».

Una notizia importante per i residenti del piccolo ma suggestivo borgo che da quattro anni vivono nell’isolamento e si trovano costretti a percorrere una strada stretta e scoscesa e che tra l’altro, attraversa un terreno privato, come conferma il proprietario dell’appezzamento. «Ho concesso il passaggio perché altrimenti la popolazione sarebbe rimasta prigioniera del borgo», dice l’uomo che dal suo casolare osserva il via via dei mezzi.

Tra i vicoli e le piazze del piccolo centro vibonese, comunque rimane scetticismo rispetto ad un annuncio ascoltato più volte nel corso del tempo ma senza reali conseguenze. «Riaprirà a giorni? Ma io questa cosa l’ho già sentita lo scorso anno», dice un residente che da qualche anno ha deciso di tornare a Vibo Valentia. «Dopo avere lavorato al Nord diversi anni, ho deciso di acquistare casa a San Pietro. Mi trovavo in Nicaragua quando ho contattato mio fratello che vive a Vibo Marina e gli ho chiesto di cercare casa in questo borgo. E così ha fatto. Questo è un borgo stupendo in una posizione strategica. Si vede il mare, ma purtroppo è messo male», dice rassegnato.

Gli abitanti di San Pietro sperano comunque che questa sia davvero la volta buona e che i lavori sull’arteria, chiusa per una frana, possano concludersi nelle prossime ore, per consentire agli automobilisti di accorciare i propri tempi di percorrenza per raggiungere il capoluogo ed ogni altra destinazione. Comprese scuole ed ospedali.