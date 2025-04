Votazioni Rsu, Cisl scuolaVibo commenta l’esito della tornata: «Siamo il primo sindacato»

La sigla sindacale presente in tutte le istituzioni scolastiche del Vibonese. Il segretario provinciale Mazzitelli esprime soddisfazione: «Risultati brillanti»

«Iniziano a pervenire i primi risultati delle votazioni Rsu nel comparto scuola e per la Cisl Scuola, sin da subito si è delineato il riconoscimento come primo sindacato all’interno della provincia di Vibo, attestandosi sulle percentuali già altissime della precedente tornata elettorale». È quanto si legge in una nota della sigla sindacale.

La Cisl Scuola aggiunge: «Spiccano conferme importanti e novità eclatanti. Nelle scuole oggetto di dimensionamento, dove la componente delle Rsu da eleggere è di 6 unità, in diversi casi 4 eletti apparterranno alle liste della Cisl Scuola. Da un primo dato, la Cisl è presente, con un proprio eletto, in tutte le istituzioni scolastiche della provincia, raggiungendo un primato che negli anni passati era svanito solo per qualche imprevedibile coincidenza».

«È stato possibile raggiungere questo brillante risultato grazie al contributo di tutti gli iscritti ed i simpatizzanti» ha commentato il segretario provinciale Pasqualino Mazzitelli, «frutto di una presenza costante sui luoghi di lavoro e di quotidiana consulenza altamente specializzata. Il mio personale ringraziamento va a tutti i candidati (eletti o meno), agli elettori e alla squadra di amici che ogni giorno fornisce un servizio a tutta l’utenza. Appena saranno disponibili i dati delle singole scuole, sarà mia cura comunicare i risultati in maniera dettagliata».