Vibo, McDonald’s e Banco alimentare donano 100 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà

La quinta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Vibo Valentia. Tramite l’iniziativa McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare della Calabria donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile. I dettagli sono contenuti in una nota stampa. In città si fa rilevare – sono 100 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti territoriali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.

Le associazioni coinvolte

Il ristorante McDonald’s di Vibo Valentia in viale Affaccio è coinvolto da vicino nel progetto. Il team di lavoro del ristorante si occupa della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti all’Associazione volontari Centro di solidarietà Don Mottola di Tropea, alla onlus “Fiori nel Deserto” di Vibo Valentia, all’Istituto Maria Immacolata di Vibo Valentia e all’associazione “Maranthá” di Mileto.

Sempre pronti a donare

«Le donazioni a Vibo Valentia sono parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica di McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald nata durante la pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Da allora, il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime 4 edizioni ha permesso di donare, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, oltre 750mila pasti caldi in tutta Italia. La nuova edizione punta, entro maggio 2025, a offrire 250.000 mila pasti caldi per arrivare così al traguardo di 1 milione di pasti donati dal lancio dell’iniziativa, avvenuto nel 2020».