L’Associazione giovani avvocati di Vibo rinnova il proprio direttivo: Dario Garisto eletto alla guida della sezione

Nella sala della Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia si è tenuta l’assemblea dei soci dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) di Vibo, per il rinnovamento del direttivo di sezione. L’incontro ha portato all’elezione dell’avvocato Dario Garisto alla presidenza. A completare il nuovo direttivo sono poi gli avvocati Davide Accorinti e Simone Brosio alla carica di vicepresidenti, Selene Comerci come segretario e Simone Brosio anche come tesoriere. L’incarico di presidente della Consulta dei praticanti è stato affidato all’avvocato Francesco Nigido, mentre Caterina Giuliano è stata designata come consigliere nazionale. La sezione vibonese, attraverso una nota stampa, ha fatto sapere di «partecipare attivamente all’elezione del nuovo presidente nazionale dell’Aiga, che si terrà nel prossimo autunno, portando la voce e le istanze del territorio».