Vena di Jonadi, grande successo di pubblico per la Passione Vivente in chiave musical realizzata dalla parrocchia Gesù Salvatore

L'evento che ha coinvolto ben 80 figuranti è stato messo in scena con l'ausilio della scuola d'arte Armus Lab e l'associazione Seme di Speranza, per la direzione artistica di Antonella Furfaro

L’entrate in scena di Ponzio Pilato

Una serata intensa e coinvolgente che ha unito fede, arte e comunità: è questo il bilancio della Passione Vivente “Il Musical”, andata in scena con grande successo nella serata dell’11 aprile. L’evento, realizzato dalla parrocchia Gesù Salvatore a Vena di Jonadi con l’ausilio della scuola d’arte “Armus Lab” e l’associazione “Seme di Speranza”, ha visto la partecipazione attiva di ben 80 figuranti, tra adulti e ragazzi, che hanno dato vita a una rappresentazione toccante e sentita degli ultimi momenti della vita di Gesù. Sotto la direzione artistica di Antonella Furfaro che con grande competenza e sensibilità ha ricoperto il ruolo di regista, ogni scena è stata curata nei minimi dettagli, offrendo al pubblico uno spettacolo suggestivo e coinvolgente. I protagonisti hanno saputo interpretare i propri ruoli con professionalità, passione e impegno, trasformando ogni passaggio in un’occasione di riflessione profonda.

Uno dei momenti salienti del musical

La rappresentazione ha saputo coniugare con equilibrio l’aspetto sacro della narrazione con una messa in scena moderna ed emozionante, grazie anche all’uso della musica che ha accompagnato e sottolineato i momenti salienti del racconto evangelico. Ma oltre alla valenza religiosa, la Passione Vivente “Musical” ha voluto lanciare un messaggio forte di aggregazione e condivisione, rivolto a tutte le famiglie. La parrocchia, guidata da don Roberto Carnovale, è stata promotrice dell’iniziativa. Don Carnovale ha infatti sottolineato l’importanza di creare occasioni che uniscano le persone in momenti di partecipazione attiva e comunitaria, soprattutto in un tempo in cui il senso di appartenenza rischia di perdersi. Il numeroso pubblico presente ha premiato con lunghi applausi l’impegno degli organizzatori, degli attori e dei volontari che hanno reso possibile questo evento. Una testimonianza concreta di come la collaborazione tra parrocchia, cittadini e famiglie possa generare momenti di grande valore spirituale, sociale e culturale. L’auspicio è che questa iniziativa possa diventare un appuntamento fisso, capace di crescere di anno in anno, portando sempre più persone a riscoprire, attraverso l’arte e la fede, il significato profondo della Pasqua.