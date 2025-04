Vibo, consegnate uova di Pasqua a tutti i dipendenti comunali e ai cittadini presenti in Municipio

Questa mattina su iniziativa del sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo e dell’assessore Marco Talarico, con la partecipazione di Anthony Lo Bianco in qualità di presidente dell’associazione Valentia, sono state donate delle uova di Pasqua a tutti i dipendenti e anche a tutti i cittadini presenti in Municipio. Romeo ha colto l’occasione per ringraziare il personale comunale.

«Un gesto semplice ma gradito – ha commentato l’assessore Talarico – perché in un periodo di cambiamento assai impegnativo, il ruolo del sistema amministrativo, costituito dai dipendenti del nostro Comune, rimane centrale nell’assolvimento delle attività ordinarie e straordinarie». Talarico, ha poi aggiunto: «Peraltro, in questo momento storico scosso dalle guerre anche queste piccole accortezze, nelle nostre comunità, possono contribuire a rasserenare. La condivisione di momenti di questo tipo serve anche a cementare il rapporto con il personale e creare un ambiente positivo in cui ognuno faccia la propria parte non solo per dovere ma anche con soddisfazione e, se possibile, con amicizia».

Il sindaco e l’assessore hanno, infine ringraziato il presidente dell’associazione Valentia: «Ringraziamo Anthony ed i ragazzi dell’associazione che hanno messo a disposizione le uova di cioccolato, ma anche lo sponsor che ne ha finanziato l’acquisto. Con l’occasione, dal palazzo comunale, rivolgiamo i più sentiti auguri di una serena Pasqua a tutti i cittadini di Vibo Valentia».