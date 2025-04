Soriano, il sindaco incontra le due bambine che hanno trovato l’anziana scomparsa: «Il loro gesto aiuta la comunità a crescere»

Nella mattinata odierna l’amministrazione comunale di Soriano Calabro, guidata dal sindaco Antonino De Nardo, ha accolto nella sala consiliare Marzia e Marisol, le due bambine che nella giornata di ieri hanno ritrovato Grazia Arena, l’anziana fioraia che era scomparsa per qualche ora e con i Carabinieri e i Volontari che avevano avviato le ricerche setacciando ogni via del paese. Alla fine proprio queste due bambine hanno ritrovato la settantenne, leggermente disorientata ma in buone condizioni di salute, all’interno di un giardino privato in via Collina degli Angeli. Un grande segno di maturità e lucidità inoltre da parte delle due ragazzine, e proprio per questo la giunta comunale ha voluto omaggiarle e ringraziarle regalando loro un uovo di Pasqua ciascuno alla presenza dello stesso primo cittadino De Nardo, del vicesindaco Francesco Alessandria, dell’assessora Sirya Prestanicola, della consigliera delegata alla cultura Luciana Varì e dei componenti dello staff del sindaco Pasquale Varì e Vincenzo Cocciolo.



L’elogio del sindaco



Insomma, non è solo l’elogio alle due ragazzine ma anche la testimonianza di come lo spirito di collaborazione e di comunità sia ampiamente vivo sin da giovani nel territorio sorianese. Orgoglioso sicuramente il sindaco De Nardo, con le piccole Marzia e Marisol che devono essere da esempio solidale per tutti: «Ci corre il dovere di ringraziare vivamente queste splendide piccole cittadine sorianesi per aver dimostrato spirito solidale e cooperativo, con la loro sensibilità hanno dimostrato che nelle nuove generazioni sono presenti atteggiamenti orientati alla disponibilità a contribuire per il miglioramento della società in cui si vive. Con la semplicità dei bambini, ogni loro gesto o comportamento può far crescere quel capitale sociale che dà valore a una comunità. Direi che questa mattina abbiamo vissuto un momento veramente entusiasmante, ascoltare dalla voce di due bambine il racconto di quanto accaduto è stato molto toccante. Un doveroso ringraziamento va anche ai Carabinieri della Stazione locale, con al comando il Maresciallo Barbaro Sciacca, alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile San Domenico e a tutti i volontari per l’impegno profuso».

La testimonianza delle due bambine

Di seguito la testimonianza diretta di Marzia e Marisol che hanno ripercorso il ritrovamento in ogni sua tappa: «Avevamo sentito che una signora anziana si era smarrita e che tutti la stavano cercando. Mentre stavamo giocando ci siamo accorti della presenza di una signora che vagava confusa ed era sporca di sangue. Così senza pensarci ci siamo avvicinate e abbiamo cercato di confortarla, subito dopo abbiamo chiamato i nostri genitori».