Elezioni provinciali Rsu, la Confsal-Unsa primo sindacato del Comparto Funzioni centrali

Vincenzo Russo

La Confsal-Unsa primo sindacato del Comparto Funzioni centrali della provincia di Vibo Valentia. Questo il verdetto emerso dell’ultima tornata tesa ad eleggere le nuove Rappresentanze sindacali unitarie. Tra risultati di pregio spicca quello conseguito all’interno della sede provinciale delle Agenzie fiscali, realtà dove la Confsal-Unsa ha ottenuto 55 suffragi su 63 votanti, aggiudicandosi 4 seggi su 5, con una percentuale pari al 87,30%. Sul territorio, dati eclatanti sono stati conseguiti dalla Confederazione sindacale anche in ambiti come la Casa circondariale di Vibo Valentia (78,95% di voti ottenuti), la Procura della Repubblica (53,33% di voti ottenuti) e l’Ispettorato del Lavoro (50,00% di voti ottenuti). Da qui la grande soddisfazione espressa ad elezioni Rsu concluse dal segretario provinciale Vincenzo Russo. «Numeri alla mano – sottolinea al riguardo la guida sindacale – i dati evidenziano il distacco netto che la Confsal-Unsa ha dato a tutte le altre sigle. I lavoratori hanno capito e premiato il nostro modo di fare sindacato, libero, autonomo e indipendente in qualunque contesto, nazionale e/o territoriale, sempre pronto a dare risposte ai lavoratori».

«Il risultato eccezionale ottenuto – prosegue Russo – ci impone, tuttavia, sin d’ora una ulteriore dedizione nell’attività sindacale, di operare nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità e di contribuire attivamente al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e alla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali. Per come, d’altronde, abbiamo sempre fatto. Nel contempo, ci stimola a continuare con ancora più passione e disponibilità nel nostro impegno nei confronti di tutte le lavoratrici e i lavoratori. Un ringraziamento seintito – conclude il segretario provinciale Confsal-Unsa – va espresso a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, ai dirigenti sindacali dei vari coordinamenti, ai candidati, agli elettori e a coloro che si sono impegnati per l’organizzazione di queste elezioni».