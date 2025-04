Lady Gaga condivide su Tik Tok il video dell’Affruntata. Ed è subito “Vibo international”

Lady Gaga ricondivide sul suo profilo di Tik Tok da 16 milioni di follower il video dell’Affruntata. Sembra una fake news invece è il “regalo” che ha trovato nell’uovo di Pasqua Vibo Valentia e la sua Amministrazione comunale. La clip di 14 secondi, che immortala il momento dello svelamento, è stata vista 1,6 milioni di volte. E poco male se non si tratta dell’edizione 2025, quella che si è tenuta due giorni fa. Una promozione mondiale inaspettata che proietta Vibo e l’Affruntata nei quattro angoli del globo.

Lady Gaga, nome d’arte di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è una delle artiste più iconiche del panorama musicale contemporaneo. Nata il 28 marzo 1986 a New York, Lady Gaga è figlia di Joseph Germanotta, un imprenditore di origini italiane, e Cynthia Bissett. Le sue radici italiane sono profonde: la famiglia Germanotta proviene da Naso, un piccolo comune in provincia di Messina, in Sicilia. Cresciuta nell’Upper West Side di Manhattan, Gaga ha frequentato scuole cattoliche e si è avvicinata alla musica fin da piccolissima, imparando a suonare il pianoforte a soli quattro anni.

Le sue origini italiane hanno sempre rappresentato per lei una fonte di orgoglio e ispirazione, tanto che spesso ha dichiarato di sentirsi legata alla cultura italiana, ai suoi valori familiari e alla cucina tradizionale, in particolare ai piatti cucinati dalla nonna e dal padre. Questa eredità culturale è visibile anche nella sua determinazione e nel suo spirito combattivo, tratti che Gaga attribuisce proprio al suo sangue italiano.

Dopo l’esordio con The Fame (2008), la sua carriera ha spiccato il volo, trasformandola in una pop star mondiale. Ma dietro al personaggio eccentrico, c’è sempre stata Stefani, una ragazza italo-americana con forti legami familiari, valori solidi e una passione bruciante per la musica e l’arte.