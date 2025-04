Verso il 25 aprile, anche Vibo si prepara a celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione

Ricorre venerdì 25 aprile l’80esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La Prefettura di Vibo Valentia fa sapere che quel giorno, a partire dalle ore 9:30, si terranno come di consueto i festeggiamenti nel piazzale antistante il monumento ai Caduti. In particolare, alle 9:25 è previsto lo schieramento delle forze armate e di polizia, con il posizionamento dei gonfaloni dei Comuni e delle associazioni combattentistiche e d’Arma. Alle 9:30 poi l’inizio della cerimonia con gli onori al rappresentante del Governo, l’Alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro ai caduti. La Prefettura invita la cittadinanza a partecipare.

Proprio nella giornata di oggi le celebrazioni per il 25 Aprile sono state al centro dell’attenzione, poiché la ricorrenza cade nei cinque giorni di lutto nazionale proclamato dal Consiglio dei ministri per la morte di papa Francesco. «Tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno», ha spiegato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, rispondendo a chi gli domandava se saranno consentite le manifestazioni del 25 Aprile. Parole che, a sinistra, non hanno fatto mancare qualche polemica.

Da parte sua, Anpi ha confermato che tutte le iniziative programmate si svolgeranno regolarmente. «La scomparsa di Papa Francesco è una gravissima perdita per tutti, laici e cattolici, e in particolare per gli antifascisti che hanno condiviso le sue parole di pace e di fratellanza su scala universale. Condividiamo perciò il lutto nazionale – scrive in una nota l’Associazione nazionale partigiani -. Ricordiamo peraltro che il 25 aprile di quest’anno è l’80/o anniversario della Liberazione. Si tratta di un appuntamento di straordinaria rilevanza, perché celebra il giorno della Liberazione dal nazifascismo e della fine della guerra. Confermiamo di conseguenza le iniziative promosse, che si svolgeranno ovviamente in piena civiltà e senso di responsabilità e nel dovuto rispetto della giornata di lutto».