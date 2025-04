Briatico diventa la capitale italiana delle infiorate: da tutto il Paese per l’assemblea nazionale degli artisti dei fiori

In prima fila l'associazione Potenzoni in fiore. La presidente Artesi: «Accoglieremo rappresentanti da tutta Italia. Sarà un’occasione di promozione anche per la Costa degli dei». E anticipa la partecipazione di una delegazione locale all’Infiorata di Pietra Ligure

Il Comitato direttivo Infioritalia, l’associazione nazionale degli infioratori ha scelto la Calabria e in particolare la provincia di Vibo Valentia per lo svolgimento dell’Assemblea nazionale delle Infiorate artistiche. Si tratta di un evento di grande interesse artistico-culturale, giunto alla sua 44esima edizione. Ad accogliere i rappresentanti delle delegazioni di tutta Italia nella nostra terra, l’associazione Potenzoni in fiore presieduta da Franca Artesi. L’iniziativa, che vedrà il coinvolgimento di circa 45-50 persone, si terrà il 26 aprile a Briatico nella cornice del Villaggio Hotel Lido San Giuseppe.

L’assemblea nazionale a Briatico

In tale circostanza, i partecipanti all’assemblea procederanno al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2025-2027 nonché premiare il socio dell’anno 2024 e assegnare il premio Comunicazione 2024 al socio che ha divulgato al meglio le iniziative del sodalizio. L’evento vede in prima fila l’associazione Potenzoni in fiore e il suo direttivo. Ad aprire i lavori previsto l’intervento del sindaco di Briatico, Lidio Vallone. Al termine della giornata si terrà la cena sociale.

Artesi: «Momento di confronto importante»

Lo svolgimento dell’Assemblea nazionale delle Infiorate artistiche a Briatico rappresenta per il comprensorio e per l’associazione Potenzoni in fiore un’occasione di rilievo per far conoscere le bellezze della Costa degli dei e al contempo i suoi piccoli borghi: «Tutto questo – spiega la presidente del sodalizio Artesi – s’inserisce nel desiderio di promuovere la nostra cultura e le nostre tradizioni. Un percorso che portiamo avanti da anni con la partecipazione anche a Infiorate fuori dai confini della Calabria. Dopo l’esperienza nel 2023 nella regione Lazio, quest’anno – aggiunge la referente del sodalizio – una delegazione di maestri infioratori aderirà all’Infiorata internazionale di Pietra Ligure, in provincia di Savona. L’evento accoglie infioratori provenienti da tutto il Vecchio Continente oltre che dal Messico, ospite d’onore di questa edizione. È prevista la partecipazione di 40 Paesi diversi e per Potenzoni rappresenta una vetrina importante, un’ulteriore possibilità per raccontare e far conoscere la nostra Infiorata».